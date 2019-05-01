ما علاقة الكحول بكشف فرص الإصابة بسرطان الثدي؟

وفقا للدراسات، واحدة من كل ثماني نساء في الهند معرضة لخطر الاصابة بسرطان الثدي خلال حياتها. في عام 2018 ، تم الإبلاغ عن أكثر من حوالي 80 ألف حالة وفاة بسبب هذا المرض. وارتفاع عدد الحالات هو بالتأكيد مصدر قلق. في مثل هذه الحالة ، يعد الوعي والرعاية الوقائية الذاتية أمران مهمان للغاية لحماية نفسه من هذا المرض الفتاك. ولكن هل تعلم أن العمر الذي تبدأ فيه بشرب الكحول يمكن أن يحدد أيضًا خطر الإصابة بهذا النسيج المسبب للسرطان؟

نمو خلايا الثدي لدى النساء

تخضع خلايا الثدي لدى النساء لتغييرات سريعة من سن المراهقة إلى حملها الأول. إذا تطورت الخلايا السرطانية في السنوات الأولى ، فستنتشر في النهاية بوتيرة سريعة مقارنة بسنة لاحقة. على الرغم من أن خطر الإصابة بسرطان الثدي موجود طوال حياة الشخص ، إلا أنه مرتفع جدًا بين البلوغ والحمل. بعد الحمل ، يخضع نسيج الثدي لتغيرات بيولوجية عديدة تجعله محصنًا قليلاً من الخلايا السرطانية.

العلاقة بين سرطان الثدي وتناول الكحول

وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري ، يرتبط سرطان الثدي ارتباطًا مباشرًا بتناول الكحول. وفقًا للنظرية الحالية ، يؤثر الكحول على دوران مستقبلات الإستروجين والإستروجين في خلايا الثدي. تلعب منتجات استقلاب الكحول دورًا مهمًا أيضًا في نمو سرطان الثدي.

عندما تكون المخاطر عالية

إذا كنت تستهلك الكحول بشكل متكرر قبل سن 30 ، فستكون فرص تطوير خلايا مسببة للسرطان عالية جدًا.

أشارت العديد من الدراسات ، إلى أن تناول الكحول يوميًا قبل الحمل الأول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي من 7 إلى 10 بالمائة. تقول هذه الدراسة أنه ليس فقط العمر ، ولكن كمية الكحول المستهلكة مهمة أيضًا. تقول أن الشراهة عند تناول المشروبات مثل تناول أربعة مشروبات أو أكثر خلال ساعتين تعد مشكلة.