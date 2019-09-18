ما علاقة الكوابيس بالطعام؟

يقال بأن النوم بعد تناول الطعام له مساوئ غذائية مثل عسر الهضم والحرقة والشعور بالتخمة ولكن هل تعلمين بأن النوم بعد تناول الطعام مباشرة يمكن أن يسبب الكوابيس أيضاً؟!

وفقا للخبراء تناول وجبة دسمة قبل النوم هو وصفة ناجحة لزيادة الوزن وكذلك جرعة الاحلام المزعجة أو ما يعرف بالكوابيس. وذلك لأن المعدة تحتاج الى جهد مضاعف من أجل هضمها.مما يرفع درجة حرارة الجسم ويعزز نشاط الدماغ اللاواعي لاسيما في حالة التعب والنعاس وبالتالي يؤدي ذلك الى رؤية الكوابيس أثناء النوم.

ومن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها في المساء أو قبل النوم مباشرة:

الأجبان والألبان، المأكولات الحارة، الشوكولاتة والأطعمة المشبعة بالسكر أو الكافيين، وأخيراً الوجبات السريعة.

وينصح بتناول وجبة العشاء قبل ساعتين من موعد النوم ويفضل عدم تأخير وجبة العشاء حتى لا يشعر الشخص بالنعاس فور تناول الطعام.