ما علاقة ممارسة الرياضة باكتئاب ما بعد الولادة

تشير التقارير إلى أن نحو 13% من الأمهات يصبن باكتئاب ما بعد الولادة، ما يخلق لديهن آثاراً سلبية عديدة، لهذا يسعى الأطباء إلى مساعدة الأمهات على تخطي

أزمة اكتئاب ما بعد الولادة.

وأخيراً، نشرت دورية جورنال أوف ذا أميركان فيزيكال ثيرابي، نتائج دراسة استرالية أجراها فريق بحث من جامعة ملبورن الاسترالية، تفيد بأن توعية الأمهات بمرض اكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، يقلل نسبة احتمال إصابتهن بهذا المرض.

الدراسة شملت مجموعة من السيدات الحوامل، توبعن قبل وبعد الحمل، ودُرس تأثير ممارسة الرياضة على نسبة إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة، لما للرياضة من آثار إيجابية على الجسم والعقل، تؤدي إلى تحسّن الحالة النفسية للشخص عموماً.

وأوصى الباحثون الأمهات الحوامل بضرورة قراءة معلومات كافية عن اكتئاب ما بعد الولادة، والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، أو على الأقل التخفيف من شدة الاكتئاب في حال الإصابة الفعلية.

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