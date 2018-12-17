فوائد ماسك العدس للبشرة

ماسك العدس ينقي البشرة والجسم من المواد الضارة

العدس نوع من النباتات التي تنتمي إلى الفصيلة البقوليّة، يتصف بلون بذوره البني المائل إلى الحمرة، أو رمادي أو أسود، ويبلغ قطر حبة العدس ثلاثة عشر ملم، وله عدة استعمالات مثل: تناوله على شكل حبوب مسلوقة، أو حبوب مجروشة، أو على شكل شوربة، وعرف بأنه غذاء للفقراء، وتستخدم الأوراق الخضراء كعلف للأبقار، وتسميد الأرض الفقيرة من المواد العضويّة، ويحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات والحديد والألياف، ويزرع في بلاد الشام ومصر، وإيران وتركيا وجنوبي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعود بأصله إلى الشرق الأوسط وآسيا.

من فوائد العدس للبشرة:

1- ينقي البشرة والجسم من المواد الضارة.

2- يخلص البشرة من الرؤوس السوداء.

3- يفتح لون البشرة.

4- يحتوي على عناصر الماغنيسوم والنحاس والفسفور والفيتامينات المهمة لصحة البشرة والشعر والعظام.

5- زيادة حيوية ونشاط ونعومة البشرة وخاصة في فصل الصيف.

6- تقشير البشرة.

7- يحتوي على الإنزيمات التي تطرد السموم وتفتت المواد الضارة في الجسم.

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