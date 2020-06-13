ما مدى سلامة مكيفات الهواء في الأماكن العامة المغلقة؟

مع رفع الحظر تدريجيًا ، لا زال السواد الأعظم من الناس يشكك بسلامة الأماكن العامة. على الرغم من أننا جميعًا نرغب في العودة إلى حياتنا القديمة في أقرب وقت ممكن ، إلا أننا خائفون أيضًا من الإصابة بالعدوى من الآخرين في الأماكن العامة. حتى الأشياء البسيطة مثل الذهاب لشراء البقالة ليس آمنة تمامًا إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة. وذلك لأن المناطق المكيفة مركزيًا تعيد تدوير الهواء لفترة محدودة. خلال هذا الوقت ، يمكن أن يبقى الفيروس معلقًا في الهواء. هذا هو السبب في مطالبة المتاجر والمحلات بإعادة فتحها ولكن بدون تشغيل مكيف الهواء.

الفيروس لا ينتقل عن طريق الجو

الفيروس التاجي ليس محمولا جوا. عندما يعطس الشخص ، يتم تكوين رذاذ كثيف وهذا هو الوقت الذي يتعلق به الفيروس في الهواء. لكن الفيروس لا يستمر في الطفو في الهواء. في الأماكن المكيفة مركزيًا مثل مراكز التسوق والمحلات التجارية التي يوجد بها العديد من الأشخاص ، يمكن إعادة تدوير الفيروس في الهواء لفترة قصيرة من الزمن. لذلك فأن خطر الاصابة بالفيروس التاجي أقل بكثير في الأماكن المفتوحة من المراكز المغلقة. نظرًا لأنه ليس من الممكن القضاء على كل اتصال بشري ، فإن الخيار الوحيد هو تقليل المخاطر.

لماذا تكون المخاطر في الداخل أكثر؟

عند مرور احد الأشخاص بالقرب منك على بعد مسافة 2-4 أقدام عنك ، يكون ذلك أقل خطورة حيث تلعب التهوية دورًا كبيرًا - تختلف الطريقة التي ينتقل بها الهواء من حولك والشخص الآخر من الداخل والخارج.

يقوم التيار المتردد بتدوير الهواء بسرعة أكبر مما يزيل الرطوبة. يمكن أن يحتوي البخار على المزيد من الحرارة ، وبالتالي ، مع رطوبة أقل في الهواء ، تبرد الغرفة بسرعة. تتسبب عملية التبخر في جفاف القطرات في الهواء وتختفي بشكل أسرع.

في الغرف المكيفة بالهواء البارد ، يدفع تدفق الهواء من فتحة التهوية القطرات (الناتجة عن السعال / العطس) عبر الهواء الى أشخاص آخرين. المكيف يمكن أن يجعل جزيئات الفيروس تنتشر أبعد.

على الرغم من أن المكيف يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن كبير في يوم حار ، لكنه يعيد تدوير الهواء النقي فقط.

الهواء في الخارج له تأثير على الفيروس. يكسر الهواء الخارجي الطبقة الواقية من الرطوبة حول الفيروس بالمطر والرطوبة والرياح وأشعة الشمس. هذا يجعل المخاطرة أقل في الخارج من الداخل. لذلك ينصح بعدم السفر في الحافلة أو المترو أو القطارات وتقليل عدد المسافرين قدر الإمكان.

هذا يجعل أيضًا الذهاب إلى السوق المفتوح في الهواء الطلق خيارًا أكثر أمانًا من الذهاب إلى المراكز الداخلية مع تكييف.