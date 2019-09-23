ما مقدار الماء الذي يجب أن يشربه طفلك يومياً؟

نعلم جميعا مدى أهمية المياه للحياة البشرية. إنه المنقذ واللبنة الأساسية لكل خلية موجودة في الجسم. بدون ماء ، الحياة على الأرض مستحيلة. يتكون حوالي 60 في المئة من جسمك من الماء لذا يفضل ان تحافظ على الرطوبة. الماء ضروري لجهازنا الهضمي ، الدورة الدموية ، التحكم في درجة الحرارة ، وحتى يعمل الدماغ بشكل جيد. ينصح شخص بالغ عادي بشرب حوالي 2 لتر من الماء يوميًا ، ولكن الكمية ليست هي نفسها بالنسبة للطفل.

ما هي كمية المياه المناسبة للطفل عمره عام واحد

يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة على معظم السوائل التي يحتاجونها من حليب الأم. بعد الانتهاء من السنة ، يتم تقديم مختلف المواد الغذائية لهم ويقل اعتمادهم على الحليب. في هذا الوقت ، من الضروري جعل المياه جزءًا من روتينها اليومي.

حسب المراجع الغذائية لمعهد الطب ، فإن الـ 80 في المائة المتبقية من السوائل المطلوبة ، يمكنك إعطاء الحليب وعصير الفواكه والماء بنسبة 100 في المائة.

تزداد حاجة الطفل لتناول الماء في الطقس الدافئ عندما يشارك الطفل في نشاط بدني أكثر من المعتاد. وأفضل طريقة للتأكد من حصول طفلك على الكثير من الماء هي فحص البول. إذا كان بول طفلك شفافا، فهذا يعني أنه رطب بشكل مناسب. إذا ظهر البول باللون الأصفر ، فهذا يعني أنه يحتاج إلى شرب المزيد من الماء.