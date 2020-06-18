ما نوع الكمامة التي توفر أفضل حماية ضد كوفيد-19؟

هناك أنواع مختلفة من الكمامات التي توفر مستويات مختلفة من الحماية. توفر كمامة N95 ذات الدرجة الجراحية أعلى مستوى من الحماية ضد فيروس Covid-19 ، تليها الكمامة الجراحية. ومع ذلك ، فإن هذه الكمامات مكلفة ، وغير متوفرة في الاسواق، وهي أيضاً غير مريحة للارتداء لفترات طويلة. لذا ، حتى البلدان التي طلبت من الجمهور ارتداء كمامة للوجه اقترحت بشكل عام أنه يجب حجز هذه الكمامات للعاملين في قطاع الصحة أو أولئك المعرضين لمخاطر عالية بشكل خاص.

على الرغم من عدم وجود واضح على القيمة الواقية للكمامات الورقية ذات الاستخدام الواحد أو الكمامات القماشية القابلة لإعادة الاستخدام ، إلا أن استخدام كمامة الوجه بشكل عام يمكن أن تسهم في الحد من انتقال الفيروس وفقاً لتحليل أجرته الجمعية الملكية وهذا يشمل كمامة الوجه المصنوعة منزلياً من القماش.

هل الكمامة الورقية التي تستخدم لمرة واحدة أفضل من القناع المصنوعة من القماش؟

حالياً لا يزال الدليل على استخدام أي كمامة، غير الكمامات الجراحية، قيد البحث. يبدو أن هناك بعض الفوائد، ولكن لا يوجد معلومات لحد الآن حول أفضل نوع من الكمامات ومدى حماية مرتديها أو من حوله. من المحتمل أن تكون طريقة تثبيت الكمامة هي التي تحدد القيمة الوقائية للكمامة، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقترح أن أي غطاء ، بما في ذلك الباندانا ، أفضل من لا شيء.

بحثت إحدى الدراسات الأمريكية عن أفضل المواد المنزلية التي يمكن أن تزيل الجسيمات التي يبلغ قطرها 0.3-1.0 ميكرون ، وهو الحجم النموذجي للفيروسات والبكتيريا ، وخلصت إلى أن الخيارات الجيدة تشمل أكياس المكنسة الكهربائية ، وأكياس القطن ذات الطبقات المتعددة. بينما كانت الأوشحة والباندانا أقل فعالية ، لكنها لا تزال تلتقط جزءًا من الجسيمات.

لذلك يفضل استخدام كمامة طبية وإن لم تتوفر يمكنك استخدام الكمامة القماشية ولكن تأكد من ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة للحصول على أعلى قدر من الحماية.