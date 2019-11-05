ما هو أسوأ شهر للحمل؟

نظرًا لجداول حياتنا المزدحم، كلنا لدينا خطط حول كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ولكن عندما يتعلق الأمر بإنجاب طفل ، فهي اصعب فترة للتخطيط على الإطلاق. فنحن نخطط لعائلاتنا اعتمادًا على العديد من العوامل - المالية والفسيولوجية والجسدية. ولكن هل تعلم أن هناك وقتًا من السنة عندما يكون من الأسوأ إنجاب طفل؟ يقال أن الحمل في هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة.

الدراسة

وفقًا للمجلة التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، فإن الأطفال المولودين في مايو لديهم فرصة متزايدة للولادة المبكرة.

شملت الدراسة 1.4 مليون طفل من 65750 أمهات وقارنوا تاريخ ميلاد الأطفال بوقت الحمل المتوقع. وقد وجد أن النساء اللائي حملن في شهر أيار وكان الثلث الثالث من الحمل في الفترة من يناير أو فبراير كن أكثر عرضة بنسبة 10 في المائة للولادة قبل الأوان.

لماذا يحدث هذا؟

شهري يناير وفبراير هما أشهر الشتاء وبالتالي ترتفع حالات الإصابة بالأنفلونزا والتهابات. هذا يمكن أن يحفز الولادة المبكرة.

والأطفال الخدج معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، قد يحتاج هؤلاء الأطفال إلى دخول المستشفى لعدة أسابيع بعد الولادة.