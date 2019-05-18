ما هو أسوأ وقت لتناول الطعام؟

تناول الطعام المناسب وفي الوقت المناسب لهما نفس القدر من الأهمية عند محاولة إنقاص الوزن. إذا كنت ترغب في التخلص من بعض الكيلوغرامات بسرعة ، فأنت بحاجة إلى العناية بكليهما. ولكن بين جدول أعمالنا المحموم وضغط العمل ، غالبًا ما نتناول غداءنا في وقت متأخر من بعد الظهر ، وهذا سبب كاف لتخريب هدفنا الخاص بفقدان الوزن.

أسوأ توقيت

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن تناول طعامك بعد الساعة الثالثة بعد الظهر قد يؤدي إلى إبطاء عملية إنقاص وزنك.

غطت المجلة بحثًا ، أجري على أكثر من 1200 شخص يعانون من زيادة الوزن في إسبانيا وكانوا يحاولون إنقاص أوزانهم. فوجدت أن الأشخاص الذين تناولوا طعام الغداء بعد الساعة الثالثة بعد الظهر واجهوا صعوبة في خسارة الوزن الزائد.

هذا وركزت الدراسة على تأثير بروتين البريليبين الموجود في الخلايا البشرية واهميته في عملية حرق الدهون. الأشخاص الذين لديهم اختلاف وراثي من هذا البروتين فقدوا وزنا أقل عندما تناولوا وجبتهم بعد الساعة 3 مساء

ذكرت هذه الدراسة على وجه التحديد الأشخاص ذوي التركيب الجيني المحدد. لكن دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للسمنة في عام 2013 ، ادعت أيضًا نفس الشيء وذكرت بوضوح أن الأشخاص الذين يتناولون الغداء بعد الساعة 3 مساءً يفقدون وزناً أقل مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون وجباتهم قبل الساعة الثالثة.

لماذا التوقيت هام؟

نحن نعلم أن إيقاع الساعة البيولوجية هو الساعة الداخلية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. لكن له أيضًا تأثير كبير على حساسية الأنسولين. إن تناول الطعام عندما تكون حساسية الأنسولين منخفضة يمكن أن يزيد من صعوبة حرق الدهون وفقدان الوزن.

ومع ذلك ، لم يجد الباحثون أي علاقة بين فقدان الوزن وتوقيت الإفطار والعشاء. يمكن أن يكون هذا أيضًا لأن الدراسة أجريت في إسبانيا ، حيث يستهلك الناس معظم السعرات الحرارية في الغداء.

التوقيت المثالي لتناول طعامك

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد ، بصرف النظر عن مدى اهتمامك بالغذاء الصحي، إذا كنت لا تأكل في الوقت المناسب ، فسيكون من الصعب عليك إنقاص وزنك. تناول وجبتك في نفس الوقت يوميًا يساعدك على الحفاظ على توازن بين وقت تناول الطعام والإيقاعات اليومية.

يمكن أن يساعد توقيت طعامك أيضًا في إدارة عملية التمثيل الغذائي ووزن الجسم والأمراض المرتبطة بالسمنة ودورة النوم. لذلك ، عند محاولة إنقاص الوزن ، حاول أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتناول وجبتك:

الإفطار: من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا

وجبة منتصف الصباح الخفيفة: من 2 إلى 4 ساعات بعد الإفطار

غداء: قبل 3 بعد الظهر

وجبة خفيفة بعد الظهر: 2 إلى 4 ساعات بعد الغداء

العشاء: بين الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً