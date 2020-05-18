ما هو أفضل عمر لتقديم البيض للأطفال الرضع؟

البيض هو قوة التغذية. كما ان اعداده ومضغه سهل جداً. لكن يجب ان تنتبه إلى أن البيض أيضًا يعتبر من أكثر مسببات الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

وفقًا لإرشادات التغذية الحالية ، لا يوجد سبب لعدم إطعام أطفالك البيض بمجرد أن يكونوا على استعداد لمضغ الطعام الصلب ، والذي يتراوح عادة بين 4 و 6 أشهر.

ينصح الخبراء بتقديم الأطعمة المحتمل أن تسبب الحساسية في أقرب وقت ممكن لأن تأخير تقديمها للطفل ، بعد سن 6 أشهر قد يزيد بالفعل من احتمال الإصابة بالحساسية في مرحلة لاحقة من الطفولة.

على الرغم من الدراسات القديمة ، نصح الخبراء الآباء بالانتظار حتى سن الثانية لتقديم البيض للأطفال. لكن الدراسات الجديدة ليس لديها دليل على هذه التوصية. في الواقع ، يُعتقد أن تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة لطفلك بمجرد أن يصبح جاهزًا لتناول الأطعمة الصلبة هي أفضل طريقة لمنع الحساسية الغذائية.

كيف تعرفين إذا كان طفلك مستعداً لتناول البيض؟

إذا كان طفلك مستعدًا لتناول الطعام الصلب ، فهو جاهز للبيض أيضًا. إذا كان طفلك قادراً على الجلوس في المقعد المخصص للأكل، فقد حان الوقت لتناول الأطعمة الصلبة.

تقديم أطعمة جديدة للأطفال:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، يجب عليك تقديم طعام جديد لطفلك ثم الانتظار لمدة يومين إلى ثلاثة أيام قبل تقديم طعام جديد آخر.

في هذين اليومين أو الثلاثة ، يمكنك الانتظار ومشاهدة أي أعراض للحساسية. يبدأ معظم الآباء بالحبوب ، ثم الخضار والفواكه المهروسة ثم البروتين (البيض).

الطريقة الصحيحة لإطعام طفلك البيض

البيض مليء بالبروتين والحديد والكولين ، وبالتالي فهو إضافة صحية إلى نظام طفلك الغذائي. فقط تأكد من طهي البيض بشكل صحيح لمنع أي أمراض مثل السالمونيلا والأمراض الأخرى المنقولة بالغذاء. من الأفضل غلي البيضة لمدة 10 دقائق ثم هرسه. يمكنك إضافة البيض المهروس إلى حليب الثدي أو حليب الأطفال.

أعراض حساسية البيض لدى الأطفال:

عند تقديم البيض لأطفالك ، راقب هذه الأعراض ورد الفعل لمعرفة ما إذا كان يعاني من الحساسية. تحدث ردود الفعل في فترة قصيرة بعد تناول البيض أو حتى لمسه.

- التورم والطفح الجلدي والأكزيما

- صعوبة في التنفس

- العطس وسيلان الأنف

- عيون حمراء ومائية

- القيء والغثيان وآلام المعدة أو الإسهال

- الحساسية المفرطة وهي أقل شيوعاً

البيض في التطعيم واللقاحات:

تحتوي بعض اللقاحات أيضًا على البيض ، والتي يمكن أن تسبب الحساسية ، مثل لقاح الأنفلونزا. تحدث إلى طبيب الأطفال إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية.