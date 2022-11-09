ما هو أفضل مانع حمل من خلال تجارب السيدات؟

يرغب كثير من الأزواج والزوجات في معرفة ما هو أفضل مانع حمل، فغالباً ما يكون سبب حرص الزوجة على منع الحمل هو حاجتها للحصول على فترة من الراحة لاستعادة حيويتها ونشاطها وللحفاظ على صحتها، وقد يكون لديها طفل صغير ترغب في التفرغ لرعايته والاهتمام به، وقد يحرص الزوج على منع الحمل أيضاً لرغبته بالاستمتاع بحياة زوجية هادئة لا تكلفه مسؤولية رعاية طفل صغير والإنفاق عليه، وقد اختلف وتضاربت الأقوال حول أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من أجل ذلك، فهناك طرق عديدة يمكن اعتمادها لتنظيم الحمل ومنعه لفترة من الوقت، فهناك وسائل غير طبيعية وأخرى طبيعية، ومن الضروري اختيار ما يناسب طبيعة جسم كل امرأة والرجوع إلى الطبيب من أجل ذلك حتى لا تتعرض للضرر، فتابع لنتعرف سوياً على أفضل الوسائل.

أفضل مانع حمل عن تجربة

هناك الكثير من الوسائل التي تلجأ إليها السيدات لتأجيل الحمل، منها ما هو هرموني وقد ينتج عن استخدامه حدوث أضرار كارثية على صحتها، ومنها ما هو آمن تماماً مثل العزل، ولكنه ليس من الوسائل المضمونة فقد ينتج عن استخدامه حدوث حمل، ومن خلال تجارب السيدات ثبت أن أفضل مانع حمل يمكن استخدامه هو اللولب، فهو من وسائل منع الحمل الأكثر فاعلية، ويتم صناعته من مادة النحاس أو البلاستيك، أو مادة يتوفر بها هرمون البروجسترون، فهو يساعد على عدم حدوث حمل لفترة طويلة من الزمن، وقد أكدت التجارب فعالية اللولب في منع الحمل ويمكن التخلص منه بكل سهولة بواسطة الطبيب عند الرغبة في ذلك.

أنواع اللولب الرحمي

هناك العديد من الأنواع التي يتوفر بها اللولب، ولكل نوع مواصفات خاصة فيقوم الطبيب باختيار ما يناسب المرأة، و يعد اللولب الرحمي من أكثر طرق منع الحمل التي أثبتت التجارب فعاليتها، وهو قطعة على شكل حرف T مصنوعة من مادة البلاستيك، فتابعي عزيزتي لتتعرفي على أهم هذه الأنواع وأكثرها انتشاراً:

اللولب النحاسي

يعرف باسم اللولب النحاسي و "T" النحاسي، ويصنع من البلاستيك المغلف بسلك من النحاس، ويقوم بمنع الحيوانات المنوية الذكرية من تخصيب البويضة الأنثوية وبالتالي لا يحدث حمل.

اللولب الهرموني

يستخدم لمنع الحمل لفترة طويلة من الزمن، وتتم صناعته من مادة البلاستيك، ويغطى بترسبات الهرمونات (الليفونورجيستريل)، التي تعمل على تحجيم الشعور بالألم أثناء فترة الحيض، بالإضافة إلى تقليل النزيف، ويتوفر في الأسواق بجرعتين من الهرمونات،

مخاطر اللولب

قد ينتج عن استخدام اللولب تعرض المرأة لبعض المخاطر الصحية، لذا يلزم الرجوع إلى طبيب النساء من وقت إلى الآخر بعد استخدامه للاطمئنان، وإليك هذه المخاطر فتابع لتتعرف عليها:

حدوث تغيرات في الدورة الشهرية.

التعرض لعدوى.

إذا حدث حمل وقت واستخدامه قد يتعرض الحمل لبعض المخاطر.

في حالات نادرة للغاية قد ينتج عن استخدامه حدوث عقم.

أفضل حبوب منع الحمل للعروس

أحياناً ترغب العروس في بداية حياتها الزوجية في تأجيل الحمل لفترة من الوقت، حتى تتكيف مع حياتها الجديدة وتتعرف على شريكها أكثر دون تحمل عناء مسؤولية الحمل، كما يرغب الزوجان أيضاً في الاستمتاع بحياتهما الزوجية والتمكن من السفر والانطلاق وهنا يبدأ الزوجان بالبحث عن أفضل مانع حمل للعروس، فتابعوا لتعرفوا:

حبوب Microlut

يعد هذا العقار أفضل مانع حمل يمكن للعروس استخدامه مع ضرورة الالتزام جيداً بالتعليمات المرفقة معه، وهو من أدوية منع الحمل أحادية الهرمون وينصح أيضاً باستشارة طبيب النساء قبل البدء في استعماله، وتقوم المرأة بتناولها 28 يوم دون انقطاع حتى تنزل دورة الطمث، وهنا تتوقف المرأة عن تناوله حتى تنتهي فترة الطمث وتبدأ بتناولها من جديد، ولاستخدام هذا العقار بعض العيوب منها أنه قد ينتج عن تناوله شعور بالغثيان وتقلبات في المزاج ونمو شعر الجسم بشكل زائد وظهور البثور في مناطق متفرقة من الجسم.

حبوب Cerazette

يرى الأطباء والمتخصصون أن هذا الدواء هو أفضل مانع حمل وذلك لعدم وجود أي أعراض جانبية أو أضرار تصاحبه؛ وهي حبوب أحادية الهرمون، يسمح الأطباء بتناولها في بداية الزواج، حيث تمنع حدوث حمل من خلال موازنة الهرمونات في الجسم.

حبوب لوجينون

يوجد في العبوة الواحدة منها 21 حبة، وقد ينتج عن تناولها حدوث بعض الأعراض الجانبية والتي تتمثل في الشعور بالدوار والدوخة والغثيان والقيء، والمعاناة من آلام شديدة في المعدة، وتغيرات مزاجية شديدة والشعور بصداع بالرأس وبعض التغيرات المناخية التي تصل إلى الاكتئاب، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع معدل ضغط الدم بالجسم.

حبوب ديان

تعد حبوب ديان أفضل مانع حامل يمكن للعروس استخدامه، ولكن بعد استشارة طبيب النساء أولاً، فهي حبوب ثنائية الهرمون، تعمل على زيادة سمك الرحم عن طريق زيادة كمية المخاط الموجود بعنق الرحم ومنع البويضة الأنثوية من النضج أثناء الإباضة، وبالتالي لا تتمكن الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة، وتستخدم هذه الحبوب أيضاً في علاج مشكلة تكيسات المبيض.

كما تساهم في انتظام مواعيد نزول الدورة الشهرية وتعد هذه الوظيفة من أهم فوائد حبوب منع الحمل ومن أهم مميزات حبوب ديان أن تناولها لا يتسبب في ظهور بثور في البشرة أو حب شباب، وقد يصاحب استخدامها بعض الأعراض أو الآثار الجانبية مثل تغيرات ملحوظة في النظر، واحتباس السوائل في الجسم، والشعور بألم في الثدي، وتغيرات في ضغط الدم، والشعور بالدوخة والدوار، والمعاناة من القيء والغثيان وصداع بالرأس.

حبوب مارفيلون

تحتوي هذه الحبوب على هرمون البروجسترون وهرمون الأستروجين أي أنها من حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون، وقد أثبتت التجارب فعاليتها في منع الحمل، فهي تعمل على زيادة سمك عنق الرحم من خلال زيادة إفراز المخاط وبالتالي يعجز الحيوان المنوي عن الوصول إلى البويضة وتلقيحها، كما تغير من طبيعة بطانة الرحم بشكل يجعلها عاجزة عن استقبال البويضة في حالة تلقيحها، ولتناول هذا العقار مجموعة من الآثار الجانبية والتي تتمثل في الشعور بالكسل والخمول، واضطرابات شديدة في الحالة المزاجية، وتغيرات في النظر، والشعور بإرهاق عام وتعب، وصداع بالرأس، وغثيان وقيء، وألم بالمعدة، وظهور بقع بالجلد وحدوث اضطرابات في الدورة الشهرية.

حبوب نوروكارمينا

تعد هذه الحبوب أفضل مانع حمل ينصح الأطباء العروس باستعماله، وهو من حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون، ولكنه لا يحتوي على هرمون الأستروجين بل يتوفر به مركب الإستراديول الذي يشبهه، ويقوم هذا العقار بتنظيم العادة الشهرية وعملية الإباضة للمرأة، ويحميها من الإصابة بسرطان الرحم، نظراً لتوفر مركب الدروسبيروينون به، كما يقوم بتطوير الجهاز التناسلي، كما أنه من الأدوية الآمنة التي يسمح بتناولها في فترات الرضاعة، وقد يصاحب تناول هذه الحبوب مجموعة من الآثار الجانبية ومنها الحكة المهبلية وصداع الرأس وكثرة الإفرازات المهبلية، والشعور بالدوار والدوخة، وتقلبات حادة بالمزاج، وألم بالمعدة وإسهال، وعدم انتظام العادة الشهرية، والشعور بألم في الثدي.

حبوب Orgametril

أثبتت حبوب Orgametril أنها تستحق أن تصنف كأفضل مانع حمل، فهي تزيد من سماكة عنق الرحم لأنها تؤثر في عملية التبويض، وبذلك فهي فعالة للغاية في منع حدوث حمل؛ ولكن يعاب على هذا العقار أن تناوله قد يتسبب في ظهور الكلف وحب الشباب واضطرابات ملحوظة في الجهاز الهضمي فضلاً عن زيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن.

حبوب جينيرا

تعد حبوب جينيرا أفضل مانع حمل يمكن أن ننصح به كل عروس ترغب في تأجيل حملها، فهو من الحبوب ثنائية الهرمون، أي أنه يتكون من هرمون البروجسترون وهرمون الأستروجين، وهو من أكثر أنواع حبوب منع الحمل راوجًا في الأسواق، ولهذا العقار فوائد عديدة، ومنها فاعليته في الوقاية من الإصابة بسرطان المبيض والحد من ظهور حب الشباب وعلاج متلازمة تكيس المبيض، ولكن قد يصاحب استخدامه ظهور بعض الأعراض والآثار الجانبية ومنها زيادة ملحوظة في الوزن، وصداع بالراس وآلام شديدة بالمعدة واضطرابات بالجهاز الهضمي، وتغيرات مزاجية شديدة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أحد الأسئلة الشائعة بين الناس وهو:

ما هو أحسن نوع حبوب منع الحمل؟

يتوفر في الأسواق والصيدليات نوعين من حبوب منع الحمل، وهما الحبوب أحادية الهرمون والحبوب ثنائية الهرمون، وتعد الحبوب من الوسائل الآمنة لمنع الحمل ولكن يلزم استشارة طبيب النساء قبل البدء في استخدامها، وعادة يصاحب استخدامها بعض الأعراض والتأثيرات الجانبية، ويوجد بالأسواق أسماء عديدة لحبوب منع الحمل، وتعد حبوب لوجينون وياسمين من أفضلها، وتبدأ المرأة باستخدامها بعد مرور 7 أيام من انتهاء فترة الطمث.

أفضل مانع حمل للمرضع

تعد الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها من وسائل منع الحمل، ولكنها ليست قادرة على منعه تماماً وإنما تقلل من فرص حدوثه، الأمر الذي يجعل كثير من السيدات يبحثن عن وسائل أخرى أكثر فاعلية لضمان عدم حدوث حمل في فترة الرضاعة، فعندما تبحث الأم عن أفضل مانع حمل عليها أن تراعي اختيار وسيلة لا تضر بصحة طفلها ولا تؤثر بشكل سلبي على إدرار اللبن، ففترة الرضاعة من أهم الفترات وأكثرها حساسية في حياة الأم وطفلها، وهناك العديد من وسائل منع الحمل التي يمكن اللجوء إليها فتابعي لتتعرفي عليها:

الواقي الذكري

هو الخيار الأمثل لكل مرضع تبحث عن طرق منع الحمل طبيعي مية بالمية، وتعرف هذه الوسيلة باسم الكوندوم، وأهم ما يميزها أنها لا تكلف المرأة عناء استخدام الوسائل المعروفة لمنع الحمل، ولا تعرضها وطفلها لمخاطر استخدام الحبوب وغيرها من الوسائل التي تحتوي على هرمونات، وقد صنعت هذه الوسيلة من المطاط بطريقة تناسب عضو الرجل، ويتميز الواقي الذكري بسهولة وراحة في استعماله، كما يوجد منه أشكال وأنواع مختلفة، وتقوم فكرته على منع وصول السائل المنوي إلى القناة المهبلية وبالتالي لا يحدث حمل، وتصل نسبة فاعلية هذه الوسيلة في منع حدوث حمل إلى 82 بالمئة وتصل إلى 98 بالمئة، لذا ينصح الأطباء باستخدام الواقي الذكري كوسيلة مساعدة لوسائل منع الحمل الأخرى لضمان عدم حدوث حمل.

حبوب منع الحمل

تعج الأسواق بالعديد من أنواع حبوب منع الحمل، ولكن يوجد أنواع محددة منها تصلح للاستعمال في فترات الرضاعة الطبيعية حتى لا يصاب الرضيع بضرر، أو يقل إنتاج الحليب، لذا فحبوب منع الحمل المعروفة بالحبوب المصغرة هي فقط التي يمكن استخدامها بكل أمان في هذه الفترة، فهي تحتوي فقط على هرمون البروجستيرون، ولكن يعاب عليها ضرورة الالتزام بتناولها في نفس الموعد كل يوم لضمان فاعليتها، بالإضافة إلى قلة فاعليتها أو انعدامها تماما بمجرد مرور فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وتسعة أشهر من تاريخ الولادة، وهنا ينصح الطبيب بالتوقف عن استخدامها واستعمال نوع آخر من الحبوب أقوى منها.

حقن منع الحمل

تعد من الوسائل الآمنة لمنع الحمل في فترات الرضاعة، لذا تلجأ كثير من السيدات إلى استخدامها في هذه الفترة، ولحقن منع الحمل مميزات عديدة منها عدم الاضطرار لاستخدامها بشكل يومي، وإلا تكون المرأة عرضة لحدوث حمل في حالة نسيان الموعد كما هو الحال في حبوب منع الحمل، كما أنها أفضل مانع حمل للسيدات اللاتي لا يناسبهم استعمال الأستروجين المتواجد في حبوب منع الحمل.

كما أن لحقن منع الحمل دور هام في حماية المرأة من الإصابة بسرطان الرحم والتهاب الحوض، ويعاب على هذه الوسيلة أن المرأة تحتاج لفترة طويلة من الوقت حتى تتمكن من الحمل بعد التوقف عن استخدامها، فقد ينتج عن استعمالها في حالات نادرة تأخر الحمل أو حدوث عقم، ويتوفر منها في الأسواق نوعان وهما كالتالي:

حقن الهرمون الواحد:

تناسب فترة الرضاعة وتأخذها المرأة المرضع كل ثلاثة أشهر لضمان عدم حدوث حمل.

حقنة الهرمونين:

تأخذها المرأة المرضع مرة واحدة كل شهر

غرسات منع الحمل

تعد من وسائل منع الحمل طويلة الأجل، حيث تستمر فاعلتها لمدة ثلاثة أعوام، وهي عبارة عن قضيب صغير مرن مصنوع من البلاستيك، يتم وضعه أسفل الجلد، تحديداً في منطقة أعلى الذراع وهو من أنواع موانع الحمل الكيماوية التي لا تؤثر بشكل سلب على إدرار الحليب لأنه يحتوي على هرمون البروجسترون فقط.

اللولب

يعد اللولب أفضل مانع حمل يمكن للمرأة استعماله في فترة الرضاعة الطبيعية، لأنه لا يؤثر على هرمونات الجسم أو إدرار اللبن، كما يمكن استعماله لفترات طويلة ودون وجود أي اضرار أو مضاعفات خطيرة، ولا تتمكن المرأة من استعمال هذه الوسيلة بمفردها، بل يتوجب زيارة الطبيب ليقرر نوع اللولب المناسب ويزرعه في رحم المرأة.

أفضل مانع حمل مايزيد الوزن

عادة ما تعاني المرأة عند استخدام أدوية منع الحمل من زيادة ملحوظة في وزنها، لذا نجد الكثير من السيدات يبحثن عن أفضل مانع حمل مايزيد الوزن للحفاظ على جمال جسمها ورشاقته، ترى هل يوجد حقاً موانع حمل لا ينتج عن استخدامها زيادة الوزن، فالحقيقة أن خسارة الوزن أو اكتسابه يعود إلى النظام الغذائي التي تتبعه المرأة، ومقدار ما تقوم به من أنشطة بدنية، فاستخدام حبوب منع الحمل لا ينتج عنه زيادة الوزن عند كل النساء، ولكن زيادة الشهية من الأعراض الجانبية التي قد تنتج عن استعمال حبوب منع الحمل.

لذا تنصح المرأة بضبط كمية الطعام التي تتناوله عند اللجوء إلى الأدوية والعقاقير لمنع حدوث حمل، وبالتالي لن تعاني من زيادة في الوزن، فلا يمكننا أن نوصي باستعمال أنواع معينة من الحبوب لنقص الوزن أو ضمان عدم زيادته، لأنه لا يوجد أي أدلة علمية كافية تثبت قدرة أنواع معينة من الحبوب على ذلك، ولكن هناك أنواع معينة من الحبوب التي ينصح الأطباء المرأة التي تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن باستخدامها، حتى لا يسبب لها استعمال الحبوب المركبة مخاطر صحية مثل الجلطات الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، فالحبوب الصغيرة هي الوسيلة الأكثر أماناً في هذه الحالة.

أفضل مانع حمل طبيعي

تعد الطرق الطبيعية هي أفضل مانع حمل يمكن للزوجين استخدامه لمنع حدوث حمل دون تعرض الزوجة لأي ضرر أو أعراض جانبية سيئة، وتتوفر العديد من طرق منع الحمل الطبيعية التي يمكن للزوجين استخدامها، ويقصد بالطرق الطبيعية انها وسائل تمنع حدوث الحمل دون استعمال أدوات عازلة مثل اللولب او الواقي الذكري، أو أدوية هرمونية مثل حبوب منع الحمل، فهي ترتكز على إدراك المرأة وفهمها لطبيعة جسمها وعادتها الشهرية، وإليك يا عزيزي نقدم أشهر الطرق الطبيعية المجربة لمنع الحمل فتابع لتتعرف عليها:

الرضاعة الطبيعية

تساهم الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى في حياة الطفل على منع حدوث حمل، وذلك في حالة عدم تعرض المرأة لنزول عادتها الشهرية في هذه الفترة، أو في حالة إرضاعها طفلها رضاعة طبيعية مطلقة أي دون اللجوء إلى الرضاعة الصناعية أو إدخال أي طعام للطفل، وهنا يلزمها إرضاع طفلها ما لا يقل عن مرة واحدة كل أربعة ساعات، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هنا أن هذه الوسيلة المجربة والآمنة لمنع الحمل قد لا تكون مجدية لجميع النساء.

طريقة العزل

تعد طريقة العزل أفضل مانع حمل طبيعي مجرب وآمن وتعتمد فكرة هذه الطريقة على منع الحيوانات المنوية من الالتقاء بالبويضات الأنثوية، ويتم ذلك عن طريق سحب الزوج قضيبه قبل عملية القذف، ويحتاج استخدام هذه الوسيلة من الرجل قدرة كبيرة على ضبط مشاعره ونفسه.

حساب وقت الخصوبة

تستطيع الحيوانات المنوية أن تستمر على قيد الحياة لمدة 5 أيام في قناة فالوب أو في الرحم، مما يؤكد أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث حمل إذا حدث جماع قبل عملية الإباضة بأسبوع، ولهذا يجب على المرأة معرفة أيام الخصوبة وحسابها جيداً والتوقف عن الجماع في هذه الأيام، أو يمكن حدوث جماع في هذه الفترة مع اللجوء إلى استعمال طريقة العزل وتعد هذه الطريقة هي أقوى مانع حمل طبيعي يمكن للشريكين الاعتماد عليه دون حدوث أي أضرار.

مراقبة درجة حرارة الجسم الأساسية

تعد هذه الطريقة أفضل مانع حمل طبيعي يمكن تجربته ويعتمد على قيام المرأة بفحص درجة حرارة جسمها صباح كل يوم، فمن المعروف أن درجة حرارة جسم المرأة تنخفض درجة واحدة مئوية قبل أن يقوم المبيض بإطلاق البويضات، فانخفاض درجة حرارة الجسم تعني زيادة خصوبة المرأة في هذا التوقيت، وهنا يتطلب من الشريكين التوقف عن العلاقة الزوجية حتى لا يحدث حمل، وجدير بالذكر أن فترة الخصوبة تستمر من 48 إلى 72 ساعة بعد انخفاض درجة حرارة الجسم.

الامتناع عن تناول أنواع معينة من الطعام

يمكن منع حدوث حمل بطريقة طبيعية عن طريق اعتماد المرأة على تناول أنواع معينة من الطعام مثل المشمش والبقدونس والتين المجفف والزنجبيل والأناناس والبابايا والقرفة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الطريقة ليست مثبتة بشكل علمي ولا يوجد أي دراسات أثبتت فاعلية استخدامها.

استخدام أنواع معينة من الأعشاب

يعد استخدام الأعشاب من الطرق الفعالة المجربة لمنع الحمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استشارة الطبيب أولاً وإخباره بالحالة الصحية للمرأة وتاريخها المرضي قبل تناول أي نوع من الأعشاب، ومن الضروري أيضا عدم المبالغة في استخدام الأعشاب حتى لا ينتج عن ذلك ضرر، فالأعشاب ليست من الوسائل التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لمنع الحمل.

ومن الأعشاب التي يمكن استعمالها لمنع الحمل عشبة الجوسيبول (Gossypol)، وبذور الخروع، والزنجبيل، ونبات النيم Neem، وينصح باستخدام هذه الوسيلة كوسيلة مساعدة مع أي من وسائل منع الحمل الأخرى مثل الواقي الذكري أو العزل، وتعتمد فكرة استعمال الأعشاب لمنع الحمل على دورها في منع البويضة المخصبة من الانغراس في عنق الرحم، ومنع تكوين المبيض للبويضات الأنثوية، وأيضا منع الحيوانات المنوية الذكرية من الالتقاء بالبويضة وتلقيحها.

متابعة الإفرازات المهبلية

من الملاحظ حدوث تغيرات في طبيعة الإفرازات المهبلية خلال أيام التبويض، ففي أيام الإباضة يصبح قوامها أشبه ببياض البيض، وينصح الأطباء والمتخصصين الامتناع عن الجماع عند ملاحظة وجود هذه الإفرازات حتى لا يحدث حمل.

طريقة اليوم القياسية

تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق الطبيعية لمنع الحمل، وتعتمد على قدرة المرأة على تحديد فترة خصوبتها، وغالباً تكون فترة الخصوبة بين اليوم الثامن واليوم التاسع عشر، وتنصح المرأة باستخدام تطبيقات الهاتف والتقويم لتحديد أيام الخصوبة بشكل صحيح.

أسئلة شائعة حول أفضل مانع حمل

هناك العديد من الأسئلة الشائعة بخصوص أفضل مانع حمل يمكن للشريكين استخدامه وعيوب ومميزات كل وسيلة فتابعوا لنوضحها لكم خلال هذه الفقرة:

ما هي أنواع حبوب منع الحمل التي تزيد الوزن؟

تبحث كثير من السيدات أنواع حبوب منع الحمل التي تزيد الوزن، فالطرق الهرمونية المعتادة لمنع الحمل ليست مناسبة لجميع السيدات، نظرا لما قد يصاحبها من أضرار وأعراض جانبية سيئة ويزداد الأمر خطورة عند المصابين ببعض الأمراض، فقد يعرض العلاج الهرموني حياتهم للخطر، فهناك أنواع من حبوب منع الحمل يسبب تناولها للسيدات زيادة ملحوظة في الوزن، وتمنع السيدات السمينات تماماً من استخدام هذه الأنواع، والتي من أمثلتها ما يلي:

حبوب ياسمين.

حبوب ديان 35.

سيلست.

حبوب جينيرا.

حبوب مارفيلون.

حبوب اورغامتريل.

هل شرب الشاي يؤثر على حبوب منع الحمل؟

في الحقيقة أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل علمي حتى وقتنا هذا يثبت أن لمشروب الشاي أي تأثيرات على حبوب منع الحمل، ولكن ينصح الأطباء والمتخصصين أن يفصل بين تناول الشاي والحبوب فترة زمنية لا تقل عن ساعتين ضماناً لعدم حدوث أي خلل في وظيفة الحبوب أو إبطال مفعولها.

أيهما أفضل لمنع الحمل بدون أضرار؟

هناك العديد من وسائل منع الحمل التي يمكن للشريكين استخدامها ويقوم الطبيب المتخصص بتحديد أفضل وسيلة من بينها، وذلك بناء على الحالة الصحية للمرأة والمدة التي ترغب في منع حدوث حمل خلالها، وتعد الوسائل الطبيعية لمنع الحمل والواقي الذكري هو أفضل مانع حمل يمكن للزوجين الاعتماد عليه دون حدوث أي ضرر، ولكن يعاب على هذه الطرق أن بعضها قد لا يكون كافياَ وحده لمنع الحمل.

ما أفضل طريقة لمنع الحمل بدون حبوب ولا لولب؟

هناك العديد من الطرق الآمنة التي يمكن للشريكين استعمالها دون الاضطرار لتناول الحبوب الهرمونية أو استخدام اللولب ومنها استخدام الواقي الذكري أو الواقي الأنثوي، وأيضاً استعمال الأساليب الطبيعية لمنع الحمل والتي تتمثل فيما يلي:

الرضاعة الطبيعية.

منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى المهبل.

معرفة أوقات الخصوبة والتبويض من خلال الأعراض الدالة على الخصوبة ومتابعة وقت نزول الدورة الشهرية وتجنب العلاقة الزوجية في أوقات الخصوبة.

طريقة العزل.

متى يسمح بالجماع بعد تركيب شريحة منع الحمل؟

يسمح للشريكين بممارسة العلاقة الحميمية بشكل آمن بعد تركيب شريحة منع الحمل بحوالي 24 ساعة حتى تصبح الشريحة فعالة في منع الحل، حيث يعد الاتصال الجنسي آمن في هذا التوقيت، كما ينصح باستعمال وسيلة للوقاية من الأمراض الجنسية حتى لا يصاب الزوجين بها.

ما هي الأشياء التي تبطل مفعول حبوب منع الحمل؟

الملينات حيث ينتج عن استخدامها حدوث اضطرابات في المعدة.

أنواع معينة من الأعشاب.

أنواع محددة من المضادات الحيوية مثل الأنواع التي تستعمل لعلاج الصرع والسب وفيروس نقص المناعة البشرية.

إهمال تناول الحبوب في مواعيدها بانتظام.

الإسهال.

القيء.

متى يبدا مفعول حبوب منع الحمل في الجسم؟

صرح الأطباء والمتخصصين أن الوقت الفعلي لبداية ظهور مفعول حبوب منع الحمل يكون بمجرد البدء بتناوله في الأيام الخمس الأولى من بداية الطمث، أما في حالة البدء بتناولها في أي وقت آخر من الشهر فإن مفعولها يبدأ بعد مرور أسبوع تقريباً من تناولها بانتظام.

هل شريحة منع الحمل تسبب أكياس في المبيض؟

لكل وسيلة من وسائل منع الحمل آثار جانبية من الوارد حدوثها، وتعد الإصابة بتكيس المبايض واحدة من الآثار الجانبية التي قد تنتج عن زرع الشريحة لمنع الحمل.

في أي يوم من أيام الدورة تؤخذ حبوب منع الحمل؟

من الممكن البدء بتناول حبوب منع الحمل في أي يوم من الخمس أيام الأولى من نزول الدورة الشهرية، لذا يفضل البعض البدء في استخدامها في اليوم الخامس من نزول الدورة أو في أي يوم يسبقه لضمان فاعليتها.

هل شرب الحليب يبطل مفعول حبوب منع الحمل؟

لا.. لا يوجد أي تعارض بين شرب الحليب وتناول حبوب منع الحمل.

هل حبوب منع الحمل تؤثر على حجم الثدي؟

نعم تؤثر حبوب منع الحمل على حجم الثدي لفترة مؤقتة ثم يعود لطبيعته مرة أخرى، لأن حبوب منع الحمل تحتوي على هرموني الاستروجين والبروجستيرون الذي ينتج عن وجودهم في الجسم بشكل زائد عدم تصريف السوائل من الجسم واحتباسها فيه، وبالتالي يزيد حجم الثدي.

هل عصير البرتقال يبطل مفعول حبوب منع الحمل؟

لا.. لا يوجد أي تعارض بين شرب عصير البرتقال وتناوب حبوب منع الحمل ولكن ينصح بالتوقف عن تناوله لمدة ساعتين بعد تناول الحبوب تجنباً للتداخل مع مكونات الدواء.

هل البراز بعد تناول حبوب منع الحمل يبطل مفعولها؟

لا.. لا يوجد أي علاقة أو تعارض بين التبرز بعد تناول حبوب منع الحمل وبين مفعولها.

هل يؤثر زيت الزيتون على حبوب منع الحمل؟

قد ينتج عن استخدام زيت الزيتون بكميات كبيرة زيادة فاعلية بعض الأدوية لذا ينصح باستخدامه بكميات متوسطة أما فكرة أن استعماله بشكل عام يبطل مفعول حبوب منع الحمل فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

هل شرب اليانسون يبطل مفعول حبوب منع الحمل؟

نعم.. ينصح بالامتناع عن شرب الينسون لمدة لا تقل عن ساعتين بعد تناول حبوب منع الحمل لأنه قد يعمل عمل هرمون الاستروجين ويؤثر على مفعول العلاج الهرموني.

وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد أن تعرفنا سوياً على أفضل مانع حمل، فاختيار الوسيلة المناسبة لمنع الحمل تعد من الأمور الهامة والمحيرة للكثير من السيدات، فقد عرضنا لكم خلال سطور مقالنا الكثير من الوسائل المختلفة لمنع الحمل وبينا لكم مميزات كل وسيلة وأضرارها، حتى تتمكنوا من اختيار الوسيلة التي تناسبكم منها ولكن بعد الرجوع لطبيب النساء.