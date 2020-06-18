ما هو أفضل وقت في اليوم للحصول على فيتامين سي؟

فيتامين سي أو ج هو عنصر غذائي فائق الفوائد للجسم ، فهو غني بالطاقة لجهاز المناعة ، والجلد والعظام. كما انه يساعد على منع الالتهابات ، ويسرع الشفاء ويأتي محملاً بخصائص مضادة للأكسدة. وبوجود كل هذه الفوائد، من المهم أن تتناوله بالطريقة الصحيحة.

ما مقدار فيتامين سي الذي يجب أن تتناوله كل يوم؟

تشير الإرشادات الغذائية إلى أن كل شخص بالغ لديه 65-90 ملليجرام من فيتامين سي من خلال مصادر مختلفة كل يوم. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة ، النساء الحوامل أو المرضعات ، يمكن أن تصل الجرعة إلى 120 ملغ.

ما هي أفضل الطرق لإدخال فيتامين سي الى نظامك الغذائي؟

المصادر الجيدة لفيتامين سي هي الفلفل الأحمر والبرتقال والليمون والليمون والبروكلي وحتى الفراولة. على الرغم من أن معظم الفواكه والخضروات مصادر غنية ، إلا أن حمض الأسكوربيك يمكن أن يضيع عند طهيه. وبالتالي ، هناك حاجة في بعض الأحيان إلى المكملات لمطابقة المتطلبات أو لأولئك الذين يعانون من نقص.

لماذا يجب أن يحصل عليه الجميع؟

إن التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين ج في نظامك الغذائي يخدم الكثير من الفوائد لصحتك العامة والعافية.

الفائدة الرئيسية من فيتامين سي أو ج هي تعزيز جهاز المناعة. يحتوي الفيتامين على خصائص قوية تحارب تلف الجذور الحرة ، وتتخلص من السموم وتعزز الوظيفة الخلوية. هذا يقوي مناعتك ويساعد على محاربة أي مرض والتهابات فيروسية مثل البرد أو الأنفلونزا. لنفس السبب ، فإن الأطعمة الغنية بفيتامين سي تشكل جزءًا من الأطعمة الموصى بتناولها بعد أي مرض. كما يتم إعطاء مرضى كوفيد19 مصادر غنية بفيتامين سي للتعجيل بالشفاء.

فيتامين سي له فوائد كثيرة

يساعد فيتامين سي أيضًا على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الجسم ، مثل فيتامين ب 12 والحديد وحمض الفوليك وفيتامين د وإي. فيتامين سي أيضًا مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية ، ويعزز تدفق الدم إلى الدماغ وكذلك يعزز إنتاج الكولاجين، مما يمنحك مظهرًا شبابيًا.

أفضل وقت في اليوم لتناول فيتامين سي

على الرغم من أن جميع الفيتامينات والمعادن ضروري لحياة صحية ، إلا أنه لا يتم تصنيعها جميعًا بواسطة جسمنا بنفس الطريقة. وبالتالي ، يجب على المرء أن ينتبه لكيفية الحصول عليها.

على الرغم من أن فيتامين سي من العناصر الغذائية المفيدة إلى حد كبير ، إلا أنه من المغذيات القابلة للذوبان في الماء ، والتي يتم امتصاصها بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة. الطريقة المثالية هي أن تأخذ المكمل الغذائي الخاص بك أول شيء في الصباح ، قبل 30-45 دقيقة من وجبتك. إذا كنت تخطط لتناول فيتامين سي في وقت لاحق من اليوم ، فتأكد من وجود وقت كافٍ بعد وجباتك حتى يتم امتصاصه جيدًا.

هل يمكنك تناول فيتامين سي كل يوم؟

شيء مهم يجب تذكره هو أن تناول جرعات متعددة خلال اليوم لن يساعد حقًا. يحتوي فيتامين ج على حمض الأسكوربيك العالي ، والذي يمكن أن يفرزه الجسم بسرعة إذا تم تناوله بكميات كبيرة ويذهب دون امتصاص.

هل يمكن أن يكون لديك الكثير من فيتامين سي؟

لا يسبب تناول فيتامين سي أي ضرر أو آثار جانبية ضارة ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن تحديد جدول الجرعات أمر مهم. خذها قبل وجبات الطعام ، مرة واحدة كل يوم. إذا كنت تستهلكه بكثرة ، يمكن أن يتم امتصاصه أو يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.