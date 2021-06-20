ما هو أفضل وقت لاستخدام سيروم فيتامين سي

ساندرا ماهر

يأتي فيتامين سي من بين أهم العناصر في مختلف مستحضرات العناية بالبشرة، إذ يعد من مضادات الأكسدة القوية والمفضلة في العديد من منتجات التجميل بفضل مزاياه الكثيرة التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة وتغذيها، لذا يعد أساسياً في روتين العناية بالبشرة.

وفي حين أن معظم المكونات والمستحضرات يمكن استخدامها خلال النهار والمساء، إلا أن استخدامها في وقت معين من اليوم يشكل فارقاً في فعاليتها ونتائجها.

وفيما يتعلق بسيروم فيتامين سي، نوضح لكِ في التالي ما هو أفضل وقت وطريقة لاستخدامه:

استخدميه في الصباح

بجانب إمكانية استخدام سيروم فيتامين سي في المساء، ينصح الخبراء بالتركيز على استخدامه في الصباح، إذ سيمنحك ميزات إضافية لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية والعوامل البيئية والتلوث بجانب تعزيز فعاليته، ولكن احرصي على تطبيقه بعيداً عن أي مصدر ضوء وانتظري حتى تمتصه البشرة جيداً قبل الخروج أو التعرض للضوء.

كيفية استخدامه

أبدئي روتينك الصباحي بتنظيف بشرتك بغسول مناسب واتبعيه بالتونر وبعد ذلك ضعي بضعة قطرات من سيروم فيتامين سي على وجهك وانتظري حتى يتم امتصاصه كلياً في البشرة، ثم انهي روتينك بتطبيق المرطب وواق من أشعة الشمس واسع الطيف.

سيروم فيتامين سي طبيعي للبشرة!