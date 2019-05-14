ما هو أفضل يوم في الأسبوع لشراء البقالة؟

عندما نتحدث عن التسوق للبقالة ، يفكر اغلبنا بإعداد قائمة طويلة من المواد المراد شرائها ، والبحث عن أفضل الصفقات وحمل البقالة الثقيلة في البيت ، خاصة إذا كنت تشتري الطعام لمدة أسبوع كامل مرة واحدة. ولا يخفي على احد ان شراء البقالة يأخذ قدراً كبيراً من الوقت والأموال. من أجل مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من مالك (ووقتك) ينصح الخبراء بالذهاب الى التسوق في هذا اليوم.

أفضل يوم للتسوق للبقالة:

على الرغم من أن معظم الناس يفضلون التسوق في عطلة نهاية الأسبوع ، إلا أن الكثيرين يفعلون ذلك أيضًا لأنه يساعدهم على إعداد وجبات الطعام مسبقًا. ولكن قد يكون من الأفضل تبديل يومك وبدء التسوق في منتصف الأسبوع بدلاً من عطلة نهاية الأسبوع. يومي الأربعاء والخميس هما يومان جيدان للتسوق من أجل البقالة لأن المتاجر تكون أقل ازدحاما ، مما يساعدك على التسوق بشكل أفضل دون القلق من الازدحام.

إذا لم تتمكن مطلقًا من اخذ بعض الوقت خلال منتصف الأسبوع واضطررت للذهاب في عطلة نهاية الأسبوع فقط ، فما هو أفضل وقت؟ صباحا ام مساء؟

وفقا للخبراء تعتبر أول ساعة بعد فتح المتجر أفضل وقت للتسوق. يمكنك الحصول على المزيد من التنوع والأشياء الطازجة إذا كنت من بين المتسوقين الاوائل.

الخلاصة:

أفضل وقت للتسوق من أجل البقالة هو صباح يوم الأربعاء، لكن إن لم تكن قادرًا على ذلك فصباح السبت.

نصيحة:

لا تشتري الدجاج والسمك مقدما وحاول شراء الأسماك الطازجة والدجاج يوم اعدادها. قد يزيد هذا جولة واحدة إلى البقالة ولكن الأمر يستحق ذلك.