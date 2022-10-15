ما هو الرباط الصليبي الخلفي؟ الرباط الصليبي الخلفي هو أحد الأربطة الأربعة والتي تربط عظمتي الفخذ والقصبة ووظيفته الرئيسية هي منع حركة عظمة القصبة إلى الخلف بالنسبة لعظمة القصبة.

الرباط الصليبي

الرباط الصليبي هو زوج من الأربطة موجود في الركبة، وهما الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، ويتقاطعان على شكل حرف (X).

علاج الرباط الصليبي

إن مدة علاج الرباط الصليبي "عملية إعادة ترميم الرباط الصليبي" تتم بعد حوالي شهرين إلي ثلاثة أشهر تقريباً من حدوث تمزق الرباط الصليبي، وخلال هذا الوقت تضعف القدرة الحركية للركبة وفي تلك الحالة يمكن للعلاج الطبيعي تجهيز الركبة للعملية خلال هذه الفترة.

مكان الرباط الصليبي الرباط التصالبي الأمامي هو أحد الرباطين اللذَين يمران بمنتصف الركبة، وهو يربط عظم الفخذ بعظم الساق (الظنبوب)، ويساعد على ثبات مفصل الركبة.

أسباب الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي

من أسباب الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي هي الضربات التي تأتي بشكل مباشر على الركبة المثنية، مثل ارتطام ركبة سائق سيارة بلوحة القيادة في حادث سير، أو السقوط الحاد على الركبة.

ويتم استعمال الجراحة لإصلاح الرباط الصليبي الخلفي بسبب موقعه والصعوبات التقنية في العلاج، هناك فحص آخر لتشخيص إصابة الرباط الصليبي الخلفي وهو فحص الانحناء الخلفي، و خلافاً لفحص "دراور" الذي يتم فيه تطبيق أو استخدام قوة نشطة،" فحص الانحناء الخلفي"لا يستخدم القوة النشطة، فبدلاً من تلك القوة، يستلقي الشخص على ظهره ويقوم شخص آخر بثني ساق الأول فيصبح الحوض مثنياً بزاوية 90 درجة وأيضاً الركبة مثنية بزاوية 90 درجة.

يعتبر العامل المتغير في هذا الفحص هو "الخطوة المتقدمة"، وهي أقصر مسافة بين عظمة الفخذ والخط الافتراضي الذي يلامس سطح الساق عند الأحدوبة الظنبوبية. عادةً، الخطوة المتقدمة هي تقريباً 1 سم، ولكنها أحياناً تقل (الدرجة الأولى)، أو حتى تختفي (الدرجة الثانية)، أو تنعكس (الدرجة الثالثة) في إصابات الرباط الصليبي الخلفي. المرضى الذين يشتبه بوجود إصابة في الرباط الصليبي الخلفي عندهم، يجب دائماً فحص إذا ما كان عندهم إصابات أخرى في الركبة، والتي كثيراً ما تحدث بالترافق مع إصابات الرباط الصليبي الخلفي.

وهذه الإصابات في الركبة تشمل

الإصابات الغضروفية

كدمات العظام

إصابة الرباط الصليبي الأمامي، الكسور

الإصابات الخلفية الجانبية

الإصابات الجانبية للرباط.

هل المصاب بالرباط الصليبي يستطيع المشي؟

يؤدي تلف الرباط الصليبي إلى تقييد نطاق الحركة، حيث لن يتمكن المصاب من ثني الركبة كما يفعل عادًة، والمصاب بالرباط الصليبي يجد ايضاً العديد من المصابين صعوبة في المشي بعد قطع الرباط الصليبي، حيث يشعرون وكأن الركبة أكثر مرونة مما ينبغي، ويصاحب المفصل المتورم حرارة ودفئ.

تكلفة عملية الرباط الصليبي الخلفي

تكلفة عملية الرباط الصليبي الخلفي هناك نوعان منها التيتانيوم ويصل سعرها إلى 2500 جنيه بينما البايو يصل إلى أكثر من 3 آلاف جنيه و أكثر فى الوقت الحالى، إلى جانب تكلفة الجراح والتي تختلف من طبيب لآخر ونفس الأمر للمستشفى والتى تختلف من مكان لآخر أيضاً، مؤكداً أن سعر العملية يتكلف من 15 إلى 40 ألف جنيه تبعًا لسعر الجراح والمستشفى.

تمارين الرباط الصليبي الخلفي

قم بوضع كرة بحجم كرة القدم او كرة السلة خلف ظهرك مع الحفاظ على وضعيه الراس

قم بالنزول ببطء باتجاه االرض بدرجة 45 درجة مع مرعاة ان الفخذين ال يكونو متوازيين مع الجدار.

حافظ على الوضعية لمدة 10 ثواني ثم قم بالصعود ببطء.

كرر التمرين 10 مرات.

علاج قطع الرباط الصليبي الأمامي بدون جراحة

يجب عدم الوقوف أو الضغط على الركبة: يفضل الحفاظ على استقامة الساق المصابة وعدم القيام بطيها أو الضغط عليها.

يجب وضع الكمادات الباردة: ينصح بوضع الكمادات الباردة على منطقة الإصابة لتقليل التورم بالإضافة إلى وضع وسادة أسفل الساق.

يجب وضع الركبة على وسادة: يجب رفع الساق لأعلى من خلال وضع وسادة أسفل الركبة المصابة لتقليل الألم.

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