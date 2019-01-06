ما هو السن الطبيعي لبدء الدورة الشهرية؟

إذا كانت لديك مخاوف حول دورتك الشهرية الأولى يجب أن تتكلّمي مع الطبيب

تعرف الدورة الشهرية أيضا بالحيض، وهي مؤشر صحي على أن الفتاة دخلت في سن البلوغ وبأن الرحم بدأ بالعمل بشكل طبيعي. وتبدأ الدورة الشهرية غالبا بعد أن تصل الفتاة سن البلوغ. وتبدأ هذه الفترة عادة ما بين عمر 10 سنوات و16 عاما على أبعد تقدير، وهذا يعني بعد 2 إلى 2 1/2 سنة بعد الإشارة الأولى لسن البلوغ (نمو الصدر يعتبر عادة الإشارة الأولى لسن البلوغ، يأتي شعر عانة بالمرتبة الأولى، على أية حال، تبدأ بعض البنات بالدخول إلى سن البلوغ قبل ذلك بقليل أو لاحقاً، الأمر الذي يعتبر وضعًا طبيعيًا.

ويمكنك معرفة الدلائل الأولى لبداية الدورة عن طريق مراقبة ملابسك الداخلية لأي إفرازات مهبلية. وهي مادة شبه مخاطية، وشفافة أو ضاربة إلى البياض تبدأ عادة قبل حوالي 6 شهور من الدورة الأولى.

ويمكن أن يكون موعد الدورة الأولى وراثيًا، لذا يفضل أن تسألي والدتك عن سن بلوغها لأنه من المحتمل جدًا أن تتبعي نفس موعدها.

ولا يعني عدم وجود دورة شهرية بسن الرابعة عشر وجود مشكلة بالضرورة. مع ذلك فأن بعض البنات قد لا يحصلن على دورتهن الأولى لأسباب أخرى. البنات قليلات الوزن أو اللاتي تعانين منّ اضطرابات التغذية مثل فقدان الشّهية العصبي قد يمررن بتأخير في بداية دورتهن. كذلك البنات اللاتي يمارسن الرياضة المكثفة. فالإجهاد الحادّ أو بعض الأمراض يمكن أن يؤخّر الحيض.

إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف حول موعد دورتك الشهرية يجب أن تتكلّمي مع الطبيب.

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