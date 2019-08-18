ما هو السن المناسب لاستعمال الفيلير والبوتكس؟

تحتار العديد من النساء في تحديد السن المناسب للبدء في استخدام الفيلير أو البوتكس، وفي الحقيقة يصعب معرفة ما عليك القيام به قبل استشارة طبية الجلد المختصة.

وينصح الخبراء بشكل عام بالبدء في استخدام حمض الهيالورونيك ابتداءاً من سن 30 سنة. طبعاً ليست الفكرة هنا هي ملأ التجاويف التي لم تظهر بعد بل تعزيز الأماكن الضعيفة والمترهلة بالاعتماد على حمض الهيالورونيك.

ويقوم الطبيب بحقن الجلد عمودياً على التجاعيد من أجل تأخير ظهورها والحد من تدلي أو تراخي جلد الوجه.

أما حقن البوتكس فلا ينصح باستخدامها الا عند سن 40 سنة. حيث تقوم العضلات العلوية للوجه بطباعة تجاعيد التعابير حول العينين وعلى الجبين وذلك بسبب نشاطها المكثف، والجميع معرضون لهذه التجاعيد.

ويعود اختيار الجرعة المناسبة لحقن البوتكس لطبيبك وذلك لإراحة الوجه والحد من التجاعيد دون المساس أو الحد من تعابير الوجه، اذ تكفي كمية قليلة من هذه المادة في المرة الاولى ويمكن العودة في وقت لاحق للتصحيح. بهذا الشكل تستطيعين الحصول على نتيجة طبيعية كما أن هذه الطريقة ستساعد في حصول على جبين جد ناعم خال من التجاعيد ومتناسق مع باقي ملامح الوجه.