ما هو السن المناسب لتدريب طفلك على النونية؟

أنت لست وحدك ولكن العديد من الآباء يكافحون لتدريب أطفالهم على استخدام النونية. في بعض الأحيان ، يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة وهم لا يزالون يرتدون الحفاضات. ارتداء الحفاضات يعرّض الأطفال للعديد من الاحراج ويهز ثقته بنفسه.

ومؤخراً شاركت الممثلة كريستين بيل في برنامج تلفزيوني أن ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات لا تزال ترتدي الحفاضات وأخبرت الممثلين مايا رودولف وكيسي ويلسون أن ابنتها الكبرى لم تعد إلى ارتداء الحفاضات عندما طُلب منها استخدام المرحاض في عمر 21 شهرًا. بينما لا تزال ابنتها الصغرى البالغة من العمر خمس سنوات ونصف ترتدي الحفاضات. وقالت بيل إن كل طفل مختلف ويأخذ وقته الخاص.

عموماً تؤمن العديد من الثقافات بالتدريب المبكر على استخدام النونية. ويُنصح الآباء بجعل أطفالهم يجلسون على المقعد بمجرد أن يتعلموا موازنة العمود الفقري، أي ما بين ستة إلى سبعة أشهر. وهذا يساعد في التدريب السريع على استخدام المرحاض عندما يبدأ الأطفال بالمشي. ويقترح الخبراء أن التدريب على المرحاض يجب أن يحدث خلال السنة الأولى.

يجب على الآباء عدم تأخير التدريب على استخدام النونية بعد 18 شهرًا لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الجسم جاهزًا تمامًا لذلك. وقد وجد من خلال العديد من الدراسات الاستقصائية أن الأمهات العاملات يملن إلى تأخير التدريب على استخدام النونية لأنهن لا يملكن الوقت. اما الحد الأقصى لتدريب الأطفال فهو ثلاث سنوات.

إذا كان هناك أي تأخير بعد ذلك ، يجب عليك استشارة الطبيب.