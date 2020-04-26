ما هو العلاج بالبلازما وهل يمكن أن يعالج  COVID19؟

على الرغم من أن الأطباء والحكومات يحاولون جاهدين إيجاد علاج للفيروس التاجي كوفيد19 إلا أن أكثر من مليوني شخص حول العالم أصيبوا بالفيروس لحد الآن. ويقوم العلماء بتجربة العديد من اللقاحات والأدوية وطرق العلاج الأخرى لمكافحة الفيروس ومن هذه العلاجات المقترحة هو العلاج بالبلازما.

وقد أبدت 100 مؤسسة حول العالم بالاهتمام بدراسة مدى سلامة وكفاءة العلاج بالبلازما في علاج الفيروس التاجي الجديد خصوصا بعد نجاح اول حالة لرجل يبلغ من العمر 49 عاماً.

ما هو العلاج بالبلازما؟

العلاج بالبلازما هو إجراء تجريبي، حيث يتم نقل البلازما من مريض كوفيد19 الذي تم شفاؤه بالكامل إلى مريض بالفيروس التاجي في حالة حرجة.

كيف يعمل العلاج بالبلازما؟

يعالج العلاج بالبلازما المرضى عن طريق نقل المناعة من شخص سليم إلى شخص مريض. يستخدم العلاج الأجسام المضادة من دم مريض الفيروس التاجي الذي شفي لعلاج مريض آخر في حالة حرجة.

هذا يساعد الشخص المصاب على تطوير الأجسام المضادة اللازمة ضد الفيرو. حيث تبدأ الأجسام المضادة عند نقلها في القتال ضد فيروسات الكورونا.

كيف يتم التبرع بالبلازما؟

التبرع بالبلازما يشبه التبرع بالدم ويستغرق نفس الوقت. يتم توصيل المتبرعين بالبلازما بجهاز صغير ، يزيل البلازما ويعيد خلايا الدم الحمراء إلى أجسامهم في وقت واحد. يمكن التبرع بالبلازما بشكل متكرر مقارنة بالدم. يمكن التبرع به مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

يمكن استخدام البلازما من شخص واحد في شفاء شخصين مصابين.

في الوقت الحالي ، لا توصي ICMR باستخدام العلاج بالبلازما كخيار علاجي ولكن فقط لغرض التجارب السريرية.

كما بدأت العديد من البلدان الأخرى تجارب العلاج بالبلازما التي شملت المملكة المتحدة والولايات المتحدة.