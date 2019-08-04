ما هو العلاج بالملح وهل يعالج الربو بالفعل؟

ما لم تكن تعيش تحت صخرة، يجب أن تكون قد سمعت بالملح الوردي من جبال الهيمالايا - وهو ملح ذو لون وردي بسبب الشوائب المعدنية. تُعرف ألواح الأملاح الخافتة الوردية الخفيفة هذه بخصائصها العلاجية السحرية. في جلسة العلاج بالملح النموذجية ، يسترخي المريض في غرفة مملوءة بجزيئات الملح الجاف والتي يُعرف عنها أنها تشفي الجلد وتنظف الشعب الهوائية.

ماذا يفعل العلاج بالملح ؟

من المعروف أن العلاج بالملح هو في الواقع علاج بديل للحالات الصحية التنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. يعتقد الكثير من الناس أيضًا أنه يمكن علاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما وحتى الصدفية. وفقًا لمعتقدات العصور الوسطى ، فإن العلاج بالملح قد يخفف أيضًا من الاكتئاب والقلق.

كيف يعمل العلاج بالملح؟

تستمر جلسة العلاج بالملح النموذجية لحوالي 45 دقيقة وتنقسم إلى طريقتين مختلفتين - العلاج الجاف والرطب. يُعرف هذا العلاج أيضًا بالعلاج بالحرارة.

العلاج بالملح الجاف:

يتم إجراء عملية استنشاق الملح الجاف في كهف الملح المصنوع في بيئة مسيطر عليها. في غرفة الملح هذه ، يقوم جهاز يسمى halogenerator بطحن الملح وتشتيت جزيئات الملح المجهرية في الهواء. يقال إن استنشاق جزيئات الملح يقلل من الالتهاب ويزيل المسالك الهوائية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يضعف المخاط ويمتص المواد المثيرة للحساسية والسموم الموجودة في الجسم.

ومن المعروف أيضًا أن هذه الجزيئات المالحة مفيدة للبشرة لأنها تمتص البكتيريا الضارة والشوائب الناتجة عنها. من المهم ملاحظة أن الملح المستخدم في هذه العملية مضاد للبكتيريا بشكل طبيعي.

العلاج بالملح الرطب:

كما يوحي الاسم يتم ذلك باستخدام كل من الملح والماء. بعض الطرق الأكثر شيوعًا للعلاج بالملح الرطب تشمل:

1. الغرغرة بالملح والماء

2. الاستحمام في المياه المالحة

كيف تبدو جلسة العلاج بالملح النموذجية؟

تستغرق الجلسة العادية حوالي 45 دقيقة. وتتضمن الجلوس في غرفة مع أضواء خافتة في ملابس مريحة. من المفترض أن ترتدي الملابس التي يمكن أن تعزز فوائد العلاج بالملح عن طريق زيادة التعرض للجلد ، مثل القمصان والسراويل بلا أكمام. نظرًا لأن إعدادات الجلسة خاصة.

كلمة تحذير:

من المهم أن تفهم أنه إذا كنت تخطط للخضوع للعلاج بالملح ، فيجب عليك متابعة الأدوية المعتادة. ينبغي اعتبار العلاج بالملح الجاف علاجًا مكملاً للأدوية والعلاجات الموجودة لديك.