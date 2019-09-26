ما هو العمر المناسب للأطفال للبدء في المشي؟

المشي هو أحد المعالم المهمة في حياة طفلك ومعظم الآباء ينتظرون بفارغ الصبر رؤية طفلهم يمشي. لكن المهارات الحركية للأطفال الصغار تستغرق وقتا للتطور. قبل أن يبدأ طفلك في المشي ، سيتعين عليه أن يمر بمراحل مختلفة. أولاً ، سوف يكون هناك زحف ، ثم محاولة الوقوف وفي المرحلة النهائية سيبدئون في المشي بمفردهم. من الوقت الذي يبدأ فيه طفلك في التدحرج من تلقاء نفسه إلى الوقت الذي يبدأ فيه / بالركض في جميع أنحاء المنزل ، يمكن ان يستغرق الامر 14 شهرا. بعض الأطفال اسرع من غيرهم لاسباب مختلفة ويبدئون المشي خلال 9 أشهر ، بينما يستغرق الآخرون 14 شهرًا. لكن لا تقلقي إذا كان طفلك يأخذ وقته، فهذا طبيعي تمامًا.

إليك بعض المعالم المختلفة التي سيمر بها طفلك أثناء تعلم المشي:

محاولة الدفع

المرحلة الأولى تدفع. منذ وقت ولادتهم ، لا يستطيع المواليد الجدد دعم أو حمل رؤوسهم ، ولكن مع مرور الوقت ، يبدئون في ركل أرجلهم وسحب أجسادهم صعودا. بعد الولادة بحوالي 3 إلى 4 أشهر على الأقل ، يبدأ الطفل في تطوير التحكم في الرأس والقدرة على الدفع عندما يكون مستلقيا على بطنه. يعد الدفع للأعلى خطوة مهمة نحو تطوير القوة الأساسية والظهرية.

العمر المتوقع: 3-4 أشهر

الدحرجة

المرحلة الثانية من المشي هي الدحرجة. يبدأ الأطفال أولاً بالتدحرج من الأمام إلى الخلف. يستغرق الأمر شهرًا على الأقل حتى يتعلموا الانتقال من الخلف إلى الأمام. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى توخي الحذر الشديد. لا تترك طفلك دون مراقبة على السرير لأن هناك فرصًا كبيرة لسقوطه.

العمر المتوقع: 3-6 أشهر

الجلوس

مع مرور الوقت ، ستنمو العضلات الأساسية لطفلك وتصبح اقوى ، مما سيساعدهم على الجلوس بمفردهم دون أي دعم.

العمر المتوقع: 4-9 أشهر

الزحف

بعد الجلوس، يأتي الزحف. قد يستخدم طفلك كلاً من يديه وركبتيه للتحرك بسرعة عبر الأرضية. هذا سيسهل عليه الوصول إلى لعبته المفضلة.

العمر المتوقع: 6-13 شهر

الرفع، والسحب

بمجرد أن يتعلم طفلك الجلوس ، سيكون لديه الرغبة في الوقوف بشكل مستقيم للوصول إلى الأشياء الموجودة على ارتفاع عالي. سيحاول الاستيلاء على أي شيء يتم الاحتفاظ به بالقرب منهم للوقوف.

العمر المتوقع: 8-11 شهر

المشي بمساعدة

عليك أن تساعد طفلك قليلاً في المشي. يمكنك أن تمسك يديه وتجعله يمشي حتى يتطور تدريجياً .

العمر المتوقع: 8-13 شهر

الوقوف دون مساعدة

التوازن هو عامل رئيسي في الوقوف منفردا. بمجرد أن يتمكن طفلك من موازنة جسده ، سوف يقف من تلقاء نفسه دون مساعدة أي شخص.

العمر المتوقع: 8-14 شهر

المشي

وهذه هي المرحلة الأخيرة ، حيث سيتمكن طفلك أخيرًا من المشي بمفرده. يبدأ بعض الأطفال في المشي مع بلوغهم سن الثامنة من العمر ، بينما يتأخر آخرون في منتصف الطريق خلال السنة الثانية من حياتهم. لذلك ، إذا كان طفلك قد غطى جميع المراحل المذكورة أعلاه ، فابحثي عن كثب عن طفلك لأنك بالتأكيد لا تريدين أن تفوتي الفرصة عندما يمشي طفلك للمرة الأولى.

العمر المتوقع: 8-18 شهر