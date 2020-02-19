ما هو الفرق بين الانفلونزا والالتهاب الرئوي والربو؟

يُعد الجهاز التنفسي من أهم الاجهزة في جسم الانسان فهو المدخل الاول للجراثيم والميكروبات الضارة التي تسبب الامراض الخطيرة التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان. من أشهر هذه الأمراض البرد والأنفلونزا وإلتهاب الشعب الهوائية والإلتهاب الرئوي والربو والسعال وغيرها من الأمراض. ولكن ماذا تعرف عن هذه الامراض وما الفرق بينها وطرق علاجها:

الأنفلونزا

تصيب الانفلونزا الإنسان خلال فصل الشتاء، وهي من أشهر أمراض الجهاز التنفسي. تُسمى بالأنفلونزا الموسمية حيث تنشط الفيروسات التي تسبب هذا المرض خلال فصل الشتاء. ينتقل المرض من شخص إلى آخر بمجرد التحدث أو العطس في وجه الآخرين. على الرغم من أن مرض الأنفلونزا من أمراض الجهاز التنفسي، إلا أنه ليس مرضًا خطيرًا، إذا لم نهمل العلاج. يصاحب هذا المرض المريض لفترة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام. من أعراض هذا المرض، الصداع لفترة طويلة والشعور بالدوخة وعد القدرة على النوم وعدم التنفس لفترة طويلة وأحياناً إرتفاع في درجة الحرارة. يتم التغلب على هذا المرض من خلال أخذ بعض الادوية والعقاقير التي تحاربه، أو بعض العلاجات المنزلية. من هذه العلاجات، مشروب العسل والليمون الدافيء و يمكنكِ تناول هذا المشروب مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للتخفيف من آثار الأنفلونزا.

الربو

يساهم الهواء الملوث في إصابة الإنسان بالربو. هو عبارة عن إلتهاب مزمن في الشعب الهوائية ينتج عنه سعال شديد، وإصدار صوت عند التنفس، والشعور بوجود ضيق شديد في الصدر. يحدث الربو بسبب إستنشاق دخان التبع ومذيبات المنظفات وأدخنة الأطعمة. فالهواء الملوث بشكل عام هو المسبب الرئيسي لمرض الربو والعديد من أمراض الجهاز التنفسي. يتم تشخيص مرض الربو عن طريق عمل العديد من الإختبارات لوظائف الرئة، خاصة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات. يمكن علاج إضطراب الجهاز التنفسي من خلال إستخدام جذر عشبة العرق سوس، فهي من أفضل العلاجات المهدئة للإلتهابات ومضادة للفيروسات. كما تساعد على طرد المخاط من الجهاز التنفسي بسبب إحتواء العرق سوس على مضادات الأكسدة، التي تقلل إلتهاب الشعب الهوائية، مما يساعد على التنفس.



الإلتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عبارة عن احتقان والتهاب شديد يصيب الرئتين، وغالباً ما يتم علاجه بالمضادات الحيوية في المنزل. فهو لا يشكل خطراً بالغاً كما يعتقد البعض، إلا للأطفال وكبار السن. نظراً لأن مناعة الجسم في هذه المراحل العمرية تكون ضعيفة بدرجة كبيرة. يحدث الالتهاب الرئوي عند دخول بعض الفيروسات إلى الرئتين، ويمكن معالجة الشخص المصاب بكل سهولة وفي وقت قليل إذا كان لا يعاني من أي أمراض آخرى تؤثر على جهازه المناعي. من الأعراض الشائعة وجود صعوبة في التنفس وحدوث آلام في الصدر، وإرتفاع دقات القلب والشعور بالتعب والغثيان. يمكن علاج الإلتهاب الرئوي في المنزل عن طريق إستخدام ورق الجوافة حيث أن له العديد من الفوائد الصحية. فهو يحتوي على العديد من مضادات الالتهاب الفعالة في علاج الالتهاب الرئوي، وتخفيف السعال والبلع. يمكنكِ تناول ورق الجوافة بعد غليه كمشروب دافئ.