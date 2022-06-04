ما هو بروتين الصويا ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

بروتين الصويا هو البروتين الأساسي الموجود في منتجات الصويا، مثل التوفو والتمبيه وحليب الصويا وغيرها من بدائل الألبان واللحوم القائمة على الصويا.

ويمكن العثور عليه أيضًا على شكل مسحوق بروتين الصويا، والذي يمكنك استخدامه لتكملة روتين التمرين أو إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي بشكل عام.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو الذين لا يأكلون منتجات الألبان، غالبًا ما تكون أطعمة الصويا مصدرًا رئيسيًا للبروتين، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن فول الصويا هو قوة مغذية، إلا أن البعض الآخر يتساءل عما إذا كان يشكل آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

أنواع أطعمة الصويا

توجد أطعمة فول الصويا المعالجة بالكامل أو بالحد الأدنى، مثل التوفو والتمبيه وفول الصويا الكامل والتي تسمى أيضًا إدامامي، وتشمل:

التوفو: هذا البروتين النباتي الشهير مصنوع من حليب الصويا المكثف في عملية تشبه صناعة الجبن، حيث يتشكل إلى كتل بيضاء صلبة إسفنجية من خثارة الصويا تأتي في قوام حريري وثابت وصلب.

تمبيه: تُصنع هذه الكعكة أو الفطيرة الكثيفة والجوزية عن طريق طهي فول الصويا الكامل جزئيًا، ثم تخميرها بقالب، ولديها ملمس أقوى من التوفو.

ناتو: يُصنع طبق الإفطار الياباني اللزج هذا عن طريق تخمير فول الصويا، وعادة ما يتم تقديمه على الأرز.

ميسو: يستخدم هذا المعجون اللذيذ في الحساء والوصفات الأخرى، حيث إنه مصنوع من فول الصويا المخمر والشعير أو شعير الأرز.

الفوائد الصحية لأطعمة الصويا

قد يساعد فول الصويا على صحة القلب وخطر الإصابة بالسرطان ومستويات السكر في الدم، وتُعزى هذه الفوائد إلى حد كبير إلى المركبات المعززة لصحة فول الصويا، وتشمل الفوائد:

قد يحمي صحة القلب

يبدو أن أطعمة فول الصويا لها آثار إيجابية على صحة القلب، حيث في مراجعة واحدة لـ 35 دراسة، أدى تناول فول الصويا إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول الجيد، وهذا مهم لأن المستويات العالية من الدهون في الدم مثل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

قد يقدم مزايا مضادة للسرطان

تشير العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن اتباع نظام غذائي عالي في فول الصويا يحمي من مخاطر الإصابة بالسرطان ونتائجه وحتى تكراره، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بأطعمة الصويا الكاملة والمعالجة بشكل ضئيل، وليس عزل بروتين الصويا التكميلي.

قد يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم

يرتبط تناول أطعمة الصويا بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن أطعمة فول الصويا المخمرة قد تكون فعالة بشكل خاص في المساعدة في تقليل آثار مرض السكري.

الجوانب السلبية المحتملة لأطعمة الصويا

بعض الناس لديهم مخاوف بشأن فول الصويا، لا سيما فيما يتعلق بالمركبات التي تسمى مضادات المغذيات والإستروجين النباتي، في حين يشعر آخرون بالقلق من تعديل أطعمة الصويا وراثيًا.

مضادات المغذيات

يحتوي فول الصويا على الفيتات، وهي مركبات نباتية غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها مضادات للمغذيات (جنبًا إلى جنب مع الليكتين والأكسالات والعفص)، وقد تقلل مضادات المغذيات من توافر المعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك، ومع ذلك، فإن النباتات ليست ضارة ما لم يكن نظامك الغذائي غير متوازن بشدة وتعتمد على بروتين الصويا كمصدر رئيسي للحديد والزنك.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن امتصاص جسمك لهذه المعادن من الأطعمة النباتية يمكن مقارنته بتلك الموجودة في المنتجات الحيوانية، علاوة على ذلك، يمكنك تقليل مضادات مغذيات فول الصويا عن طريق النقع والتخمير والطهي الحراري.

هرمون الاستروجين النباتي

يتجنب الكثير من الناس تناول بروتين الصويا بسبب محتواه من هرمون الاستروجين النباتي، حيث يوجد قلق من أن هذا المركب يمكن أن يعطل مستويات الهرمونات الطبيعية في جسمك، وهرمون الاستروجين النباتي هو مركبات تحدث بشكل طبيعي في النباتات، ولا سيما فول الصويا، حيث لديهم خصائص شبيهة بالإستروجين ترتبط بمستقبلات الإستروجين في جسمك، على هذا النحو، يشعر بعض الناس بالقلق من أن فول الصويا يعزز سرطان الثدي أو حتى يؤثر على الهرمونات التناسلية الذكرية.

التعديل الجيني

غالبية أطعمة فول الصويا المزروعة في جميع أنحاء العالم معدلة وراثيًا، مما يعني أنه تم تغييرها وراثيًا لتكون مقاومة لبعض مبيدات الأعشاب، ويشعر بعض الناس بالقلق بشأن الآثار الصحية غير المعروفة طويلة المدى للأطعمة المعدلة وراثيًا، حيث أن معظم الأبحاث الحالية حول الآثار الصحية للكائنات المعدلة وراثيًا متضاربة، وهناك حاجة إلى دراسات طويلة الأجل.

وبغض النظر، تتوفر منتجات فول الصويا غير المعدلة وراثيًا في معظم متاجر البقالة، لذلك إذا كنت ترغب في تجنب فول الصويا المعدل وراثيًا، فيمكنك اختيار المنتجات العضوية المعتمدة، لأن هذا يحظر التعديل الجيني.

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