تم إجراء العديد من الدراسات مرارًا وتكرارًا والتي اثبتت أن ممارسة الجنس ليست للممتعة فحسب ، بل إنها مفيدة أيضًا لأجسامنا. من خفض مستويات التوتر إلى مساعدتك على النوم بشكل أفضل ، تمتد فوائد ممارسة الجنس خارج غرفة النوم. لذا ، بمجرد أن تبدأ في خسارة الرغبة الجنسية، هناك الكثير من الأشياء التي قد تسوء في جسمك.

نحن نعيش في عالم من التوازن بين العمل والحياة المجنونة وساعات السفر الطويلة ورسائل الهواتف الذكية. هذا يجعل من الصعب لعلينا للغاية قضاء ثماني ساعات من النوم ، ناهيك عن ممارسة الجنس. سواء كنت تقاوم الكثير من التوتر أو تعاني من الحالة المزاجية السيئة ، فهناك أوقات نميل فيها إلى اغفال حاجتنا للممارسة الجنس.

إذا كنت لا تمارسين الجنس لفترة طويلة من الزمن ، فإن المهبل يتحمل العبء نفسه. هناك بالفعل مصطلح طبي لهذه الحالة اسمه - ضمور المهبل.

ما هو ضمور المهبل؟

عندما ينتج جسمك هرمون الاستروجين أقل، تقريبا في غضون بضع سنوات تقريبا من انقطاع الطمث، فإن الكثير من النساء يصبون بأعراض ضمور المهبل. في هذه الحالة ، تتقلص العضلات المهبلية مما يؤدي إلى ألم اثناء الجماع . كما يؤدي فقدان الاستروجين أيضًا إلى انخفاض تدفق الدم في المهبل والفرج ، مما يؤدي إلى ترقق وتجفيف وتورم جدران المهبل.

بعض الأعراض الأخرى لضمور المهبل هي:

جفاف المهبل

إفرازات مهبلية

الحكة التناسلية

نزيف خفيف أثناء ممارسة الجنس

ألم أثناء ممارسة الجنس

انخفاض تزييت المهبل

من أكثر الأعراض المؤلمة لضمور المهبل انكماش القناة المهبلية ، مما قد يجعل جدران المهبل جافة ورقيقة. ويمكن أن يؤدي أيضا إلى فقدان دهون المنطقة التناسلية.

ماذا عليك ان تفعل؟

أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأجزاء الخاصة هو عدم الانقطاع لفترات طويلة عن ممارس العلاقة الجنسية والتي بدورها تزيد من مرونة المهبل.

عندما تحافظين على نشاط المهبل ، فأنه يبقى رطباً ومرنًا. يمكنك مشاهدة المقاطع الساخنة أو قراءة القصص الغرامية التي بدورها تساعد في الحفاظ على ترطيب المهبل وزيادة هرمون السعادة ، في حال كنت لا ترغبين في ممارسة الجنس.