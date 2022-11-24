ما هو مرض الفنانة المصرية أنغام؟

نشرت الفنانة المصرية أنغام على مواقع التواصل الإجتماعي بيان أنها تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت لاحتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن.

وحاولت الفنانة أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.

ما هو مرض الفنانة أنغام؟

أجرت المصرية الجميلة أنغام عملية جراحية في الرحم ترتب عليها مضاعفات خطيرة جداً، وذلك خلال تواجدها في أحد مستشفيات في منطقة المهندسين؛ ما أدى إلى استئصال رحمها بالكامل، فضلًا عن إصابتها بشلل في الأمعاء.

أعراض شلل الأمعاء

تورم في البطن

ألم نتيجة تشنجات البطن الذي يكون متقطعًا أو متواصلاً

فقدان في الشهية

الإمساك

قيء

عدم القدرة على الإخراج

غازات

أسباب شلل الأمعاء

التفاف القولون

انحشار البراز

الالتصاق المعوي

الفتق

تصالب الأمعاء (الانغلاف)

داء كرون

التهاب الرتج

ما هي الأمراض التي تزيد من مخاطر الإصابة بشلل الأمعاء؟

سرطان البطن

الجراحة في منطقة البطن

الحوض التي تسبب الالتصاقات

داء كرون الذي قد يسبب زيادة سُمك جدران الأمعاء مما يؤدي إلى تضييق الممر

مضاعفات شلل الأمعاء

موت في الأنسجة

التهاب الغشاء البريتوني

علاج شلل الأمعاء

تغيير طريقة استخدام للمرحاض في المنزل

استخدام الحقنة الشرجية

اتباع نظام غذائي صحي حسب تعليمات الطبيب

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي السريع لأنه يساعد على تحسين تدفق الدم في أنحاء الجسم المختلفة

تناول الملينات الطبيعية مثل التفاح،اللبن الرائب، جنين الشوفان، الفواكه المجففة مثل التين المجفف، والمشمش المجفف، الفواكة الغنية بالألياف.

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