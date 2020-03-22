ما هو ملح الكوشير ولماذا يتحدث عنه الجميع؟

هل تساءلت يومًا كيف سيكون عالم الطعام لو لم نكتشف الملح؟ الملح هو أحد هذه المكونات التي لا تضيف المعنى إلى طعامنا فحسب ، بل تعزز أيضًا النكهات الأخرى وتساعد في الحصول على طعم أفضل. بصرف النظر عن كونه جزءًا لا يتجزأ من الطعام ، فإن للملح الكثير من الفوائد الطبية مثل مساعدة الجسم في الحفاظ على مستويات الغدة الدرقية ، ومنع انخفاض ضغط الدم ، والحفاظ على رطوبة الجسم. هل تعلم أن هناك أكثر من 10 أنواع من ملح الطعام؟ في حين أن ملح الطعام العادي هو الأكثر استخدامًا بين جميع أنواع الملح ، فقد أصبح ملح الكوشر الآن حديث المدينة. تعالوا لنعرف ما هو ملح كوشير:

ما هو ملح كوشير وكيف يتم صنعه؟

كل أنواع الملح هي عبارة عن مادة تحدث بشكل طبيعي ويتم حصادها بشكل عام من مياه البحر وترسبات الملح الصخري في المناجم المصنوعة من الملح. ولتحقيق المنتج النهائي ، يجب تبخير الماء تمامًا من ملح مياه البحر وتحلية الملح الصخري عن طريق ضخ الماء على هذه الصخور. بمجرد تنظيف الملح ، يمكن استخدام بلوراته بعدة طرق. ملح الكوشير هو نوع من الملح المكتسب من هذه البلورات. نسيج هذا الملح خشن ولا يتم معالجته باليود بشكل عام. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يفضلون استخدام الكوشر بدلاً من ملح الطعام العادي. تركيب وملمس الملح يعتمد على علامات تجارية معينة وكذلك على الإنتاج.

كيف تم اشتقاق الاسم؟

تستخدم كلمة "كوشر" في الطعام المطبوخ وفقًا لقوانين الطعام اليهودية. لذلك، من الناحية الفنية ، يمكن أن يكون كل شيء تقريبًا كوشر ويمكن أن يكون كل ملح منتج كوشر إذا تم طهيه أو صنعه تحت إشراف كوشر. لكن الفكرة وراء اسمه لا علاقة لها بالقوانين اليهودية للطهي. تشير كلمة كوشر إلى النظافة وتم استخدام ملح Kosher لأول مرة لتلوين اللحوم. لذا ، كان تقطيع اللحم حرفيًا بجعله خاليًا من أي طفيليات أو دم. مع هذه العملية ، تمسك الاسم بهذا التنوع المتقشر للملح.

كيف ومتى يتم استخدامه؟

عادة ما يكون ملح الكوشر، إذا تم قياسه بشكل صحيح، أخف من ملح الطعام أو الملح العادي الذي نستخدمه بشكل عام في منازلنا. لذا ، إذا لم يتم ذكر كمية الملح في أي وصفة معينة ، فمن المستحسن استخدام حكمك. السبب في أن معظم الناس في هذه الأيام يميلون إلى استخدام ملح كوشير هو أنه أخف وزنا ويوزع بسهولة على جميع طعامك ولكن لديه صعوبة صغيرة في الذوبان. تعدد استخدامات ملح الكوشر جعل الطلب يرتفع عليه على الرغم من أن المنتج النهائي سينتهي بمذاق مثل أي طعام آخر مطبوخ بالملح العادي. يمكنك استخدامه في وصفة حيث يطلب منك استخدام "الملح الخشن". الغرض الرئيسي منه هو إما محلول ملحي أو إعطاء طعامك التوابل النهائية.