ما هو وباء X ؟

نحن مقبلون على وباء جديد وهو يحمل اسم وباء X Disease X هذا ما كشف عنه وحذر منه خبراء في الصحة، ووصفته بالأكثر فتكًا من كورونا، وباء لا زال غامضاً للعلوم الطبية لكن ثبت أنه معد للبشر.

وباء X مجهول الهوية رغم أنه ناتج عن تطور لفيروسات سابقة، وقد رجح علماء بانه حيواني المصدر، وتحالف ابتكارات التأهب للوباء دعا العالم للاستعداد له، لكن هناك خبراء يطالبون بدعم مالي لمراقبة أول باول.

معلومات عن وباء X

وباء X هو من صنع الإنسان نتيجة تطويره سلاحًا بيولوجيا، وسيكون خطيرا وذلك لأن البشر لم يكوّنوا له أي مقاومة، وهذا يعني أنه سينتشر بسرعة بين سكان العالم.

وباء X موجود حاليا في الطبيعة، ولكن يمر بطفرة جينية تجعله خطيرا وسهل الانتقال وأيضاً قاتلاً، مثل الإنفلونزا الإسبانية أو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز".

وباء X يصيب الحيوانات، ولكنه يتحوّر ليصبح قادرا على الانتقال للبشر بسهولة، مثل إنفلونزا الطيور.

وتأمل منظمة الصحة العالمية على إضافة وباء X إلى القائمة بشكل رسمي لدفع البلدان والباحثين إلى مضاعفة جهودهم لتوفير الحماية ضد الأوبئة غير المعروفة.

أعراض وباء x

ألم في الصدر

ضيق التنفس أو صعوبته

آلام في العضلات

القشعريرة

التهاب في الحلق

سيلان في الأنف

الصداع

التشوش الذهني

احمرار في العين

تغيرات في الجلد

علاج وباء x في المنزل

الراحة التامة

شرب السوائل

تناول مسكنات الألم

علامات تحذرية طارئة

صعوبة في البقاء مستيقظًا

صعوبة في التنفس

ألم أو ضغط مستمر بالصدر

تشوُّش لم يكن موجودًا من قبل

شحوب في الجلد والشفاه وقواعد الأظافر

تغير ألوانها إلى الرمادي أو الأزرق، حسب درجة لون البشرة

كيفية حماية الآخرين إذا كنت مصاب بوباء X

البقاء في المنزل دون الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة إلا من أجل الحصول على الرعاية الطبية.

تجنب استخدام خدمات مشاركة وسائل النقل، أو سيارات الأجرة أو وسائل النقل العام.

البقاء منعزل في المنزل.

نظافة الأسطح الأكثر عرضة للمس في غرفتك أوحمامك.

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والمناشف وفرُش الأسرّة والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف مع الآخرين.

تغطية الفم والأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطاس ثم التخلص من المنديل.

غسل ليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وإذا لم يكن الماء والصابون قريبين منك، استخدم معقم للأيدي.

الحرص على ارتداء الكمامات وتكون محكمة على الوجه ومريحة.

خطوات للوقاية من وباء X