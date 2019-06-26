ما هي أسباب ألم الركبة المفاجئ؟

ألم الركبة المفاجئ عرض شائع ويصيب كافة الفئات العمرية، قد يحصل ألم الركبة المفاجئ لأسباب عدة مثل: تمزق بالأربطة أو تآكل بالغضاريف، وقد يحصل ألم الركبة المفاجئ لأسباب مرضية مثل مرض التهاب المفاصل، إذا كان ألم الركبة المفاجئ غير شديد فإنه قد يتم علاجه منزليًا ببعض المسكنات أو ببعض الوسائل البسيطة الأخرى، ولكن إذا كان الألم شديدًا فقد يلجأ الطبيب إلى الحل الجراحي.

الأسباب التي تؤدي إلى الإحساس بآلام مفاجئة في الركبة:

زيادة الوزن وضعف العضلات وقلة مرونتها وإصابة سابقة في الركبة، أما الأسباب المباشرة لألم الركبة المفاجئ فهي أسباب رئيسة وأسباب فرعية:

الإصابات الخارجية: إصابة في الرباط الصليبي الأمامي: وهو أحد الأربطة التي تربط بين عظمة الساق وعظمة الفخذ، وبالعادة يصاب بها الرياضيون.

كسور في عظمة الركبة: تحدث عادة بسبب حوادث السيارات أو عند المصابين بهشاشة العظام.

تمزق في الغضروف المفصلي: ويحدث عادة بسب التواء في الركبة.

التهاب الوتر الرضفي: يصيب بالعادة الرياضيين الذين يمارسون القفز في رياضتهم بكثرة. مشاكل في مكانيكية الركبة أو في آلية عملها: وجود جسم منفصل: بعض الإصابات تؤدي إلى انفصال قطعة من العظم أو الغضاريف في الركبة.

خلع في الركبة: يحدث خلل في عظمة الرضفة وهي العظمة الموجودة في رأس الركبة. ألم في الفخذ أو في القدم: قد يؤثر هذا الألم على طريقة المشي وبالتالي قد يضع ضغط أكبر على الركبة ويسبب الألم فيها.

أمراض التهاب المفاصل: مرض الفصال العظامي Osteoarthritis: وهو يسبب تآكل في الغضاريف الموجودة في المفاصل. التهاب المفاصل الروماتويدي Rheumatoid arthritis: هو مرض مناعي ذاتي وعلى الرغم من أنه مرض مزمن إلا أن الألم فيه قد يختفي ويظهر فجأة. النقرس: وهو مرض يتميز بزيادة حمض اليوريك في الدم. التهاب المفاصل الإنتاني: وهو التهاب بكتيري، ويميزه الطبيب بارتفاع درجة حرارة الجسم.