ما هي أسباب الإصابة بالسعال وطرق علاجها الطبيعية؟

في الحالات الحادة أسباب الإصابة بالسعال دائمًا ما تكون إما نتيجة الإلتهابات الفيروسية والإلتهاب الرئوي أو الجيوب الأنفية. لكن، إذا استمر السعال لأكثر من 20 يومًا فهو سعال مزمن. تُستخدم الوصفات المنزلية لعلاج السعال الحاد. لكن في حالة السعال المزمن فمن الضروري استشارة الطبيب الخاص ليصف لكِ العلاج المناسب لحالتكِ.

قد يحدث السعال نتيجة لإلتهاب في القصبات الهوائية أو الإصابة بالربو أو التدخين أو حتى التعرض لشخص يدخن من الأسباب الهامة للإصابة بالسعال. أيضًا الإصابة بإلتهاب فيروسي مثل الأنفلونزا أو في حالات الحساسية التي تظهر خاصة في فترات معينة من فصول السنة. تشتد أعراض السعال خاصة في الليل وأثناء النوم نتيجة توجه هذه الإفرازات إلى الجهاز التنفسي.

إليك أفضل الوصفات المنزلية الطبيعية لعلاج السعال الحاد بطريقة آمنة.

العنب

يساعد العنب كثيراً في علاج السعال. العنب مفيد في الإغاثة من أعراض السعال فمكوناته النشطة تُساعد على التخلص من المخاط من أجزاء الجهاز التنفسي فيُساعد على التنفس بسهولة. يمكنكِ تناول عصير العنب الطازج أو أكل العنب في شكله طبيعي. يمكنك أيضًا شرب عصير العنب مع العسل للوصول إلى أفضل نتائج فعالة.

البصل

إستخدمي عصير البصل لتخفيف السعال ومسح الصدر بشكل آمن. إخلطي 2 ملعقة صغيرة من عصير البصل و2 معلقة صغيرة من العسل واتركي الخليط ما يقارب 6 ساعات. تناولي ملعقة صغيرة من الخليط مرتين في اليوم. كما يمكنكِ خلط 2 معلقة من عصير البصل مع 2 ملعقة من عصير الليمون وإضافة بعض الماء إليه. إغلي المكونات جيدًا ثم أضيفي 2 ملعقة من العسل واتركيه لمدة 6 ساعات. بعدها يمكنكِ تناول ملعقة صغيرة منه مرة واحدة يومياً.

الليمون

يستخدم الليمون في طرق متنوعة لعلاج السعال. لليمون خصائص متعددة لعلاج السهال فيخلصكِ من الالتهابات ويكافح العدوى وذلك لأنه يحتوي على نسب كبيرة من فيتامين c. حضري سائل الليمون الرائع الذي يخفف من البلغم المتراكم. اخلطي 2 ملعقة طعام من عصير الليمون مع ¼ كوب ماء وملعقة صغيرة من العسل. استخدمي هذا السائل للغرغرة 3 مرات يوميًا ليساعدكِ على التخلص من البلغم.

العسل

يُساهم العسل بشكل كبير في علاج السعال. أضيفي معلقة صغيرة من العسل على كوب من الحليب الساخن أو الشاي وشربه في فترات منتظمة. يمكنكِ أيضًا ان تخلطي نسب متساوية من العسل وعصير الليمون لتكوين خليط ثم إضافة بعض الماء الساخن إلى هذا الخليط. كما أنّ أخذ 2 ملعقة منه كل 2-3 ساعات سوف يُساعدك على التخلص من المخاط والتخلص من التهابات الحلق. يمكنكِ أيضاً إضافة الفلفل الأسود إلى ملعقة صغيرة من العسل وبعد ذلك تناوليه مرتين يومياً. إذا كنتِ لا تفضلين العسل الخام يمكنك إضافته إلى عصير الجزر.

الثوم

يمتلك الثوم العديد من المكونات المضادة للميكروبات والمضادة للبكتيريا التي تُحارب الالتهابات. للثوم تأثير جيد حيث يُساعد على التنفس بسهولة ويُقلل من الكحة التي يسببها السعال بإستمرار. يمكنك إضافة الثوم إلى الطعام أو أكله مباشرة أو في شكل مشروب. تناول الثوم بإنتظام يوميًا يكون كافيًا للقضاء على هذه الحالة. حضري 3 فصوص ثوم و كوب من الماء. اسلقي فصوص الثوم في كوب من الماء ثم اهرسيها للإستفادة من جميع مكوناتها، ثم صفي الماء واشربيه يوميًا في المساء.