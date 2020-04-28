ما هي أسباب الإمساك وطرق علاجها الطبيعية؟

الإمساك هو اضطراب يحدث للجهاز الهضمي يتسبب في خروج البراز بصعوبة شديدة من الجسم و قد يخرج البراز أقل من ثلاث مرات أسبوعيا، حيث يكون جافا و صلبا مما يتسبب في ألم شديد للشخص بالإضافة إلى الآلام التي يشعر بها في بطنه و الغازات التي تخرج بكثرة مما يتسبب في إصابته بالضيق و الحرج.

و يحدث الإمساك بسبب عدة عوامل نذكر منها:

- حركة الأمعاء الضعيفة أو المتوقفة.

- قلة وجود المياه في البراز مما يتسبب في جفافه و صلابته و صعوبة تحركه في أمعاء الجسم.

- عدم اتباع نظام غذائي صحيح يحتوي على الألياف.

- تناول المأكولات التي تؤدي إلى الامساك مثل أنواع الجبن.

- تناول بعض العقاقير مثل مضادات الحموضة و أدوية خفض ضغط الدم.

و قد يتسبب الإمساك في حدوث بعض المضاعفات للجسم إذا طالت مدته منها:

- الإصابة بالبواسير.

- إصابة فتحة الشرج بالشرخ.

- الإصابة بالصداع.

- نقص البوتاسيوم و تلف نهايات أعصاب القولون في الجسم بسبب كثرة تناول الأدوية التي تعالجه.

- خروج الغازات بكثرة و عدم استطاعة كتمها.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك:

تناول الفواكه مثل التفاح والشمام والموز والمشمش والتوت الناضج. بالإضافة الى منقوع التين الجاف.

تناول لأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضروات والفواكه.

شرب كميات وفيرة من المياه والمشروبات العشبية.

ممارسة التمرينات الرياضية مثل المشي و الركض و الجري.

تدليك بطنك باستخدام يديك مع وضع بودرة تلك على بطنك بمقدار عشرين أو ثلاثين مرة.