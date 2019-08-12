ما هي أسباب التشققات الجلدية وطرق علاجها؟

تصيب التشققات الجلدية نحو 80% من النساء، فتقضي على نعومة بشرتهنّ وتظهر نتيجة عوامل عدة تختلف من امرأة الى أخرى.

تأتي التشققات الجلدية نتيجة نقص في مادة الكولاجين الموجودة في طبقة الأدمة، ما يؤثر سلباً على ليونة البشرة ويتسبّب بتكرسها. وتظهر بنسبة أكبر في منطقة الثديين والبطن عند النساء الحوامل، كما تظهر على الفخدين والوركين عند المراهقات بسبب الاضطرابات الهرمونية المتعلقة بسنّ البلوغ.

ولتفادي الإصابة بالتشققات الجلدية، يمكنك اتباع الخطوات التالي:

• لا تترددي في استخدام كريمات مرطبة للجسم بشكل يومي، مقشراً وجل للاستحمام قبل الحمل وأثناءه لتغذي بشرتك. ومن المفضل أن تحتوي تلك الكريمات على الفيتامينات وزبدة الكاكاو وزيت حبة القمح.

• تناولي طعامك بشكل متوازن وسليم لتتفادي زيادة الوزن التي تسبّب ظهور التشققات نتيجة تمدّد البشرة.

• استخدمي الزيوت المغذية كزيت الزيتون وزيت اللوز إذ يساعدان على ترطيب البشرة ومكافحة التشققات.

• أكثري من استخدام البروتينات كالسمك والبيض والحليب، إذ تساعدك على ليونة الجلد.

•وفي حال ظهرت التشققات، يجب معالجتها بشكل سريعٍ كي لا تمتدّ الى كافة أنحاء الجسم، وذلك من خلال اللجوء الى التقشير الكيميائي كل شهر، خصوصاً وأن الدراسات أثبتت أن هذه العملية تعمل على تحسين لون التشققات وتحسّن من ملمس الجلد.

•بالإضافة الى ذلك، هناك "ليزر الأوعية الدموية" الذي يعمل بواسطة الضغط على زيادة كمية الكولاجين في طبقة الأدمة فيخفّف الاحمرار، إنما يحتاج الى جلسات عدة وتعتبر نتائجه غير فعالة مئة في المئة.

تقتصر عواقب التشققات الجلدية على التشوه الجمالي بالدرجة الأولى، إنما في بعض الأحيان قد يكون دليلاً ملموساً على الإصابة بمرض ما كزيادة مادة الكورتيزون في الجسم. لذا، احرصي على استخدام الكريمات الخاصة التي تساعدك على تجديد بشرتك واستعادة مرونتها ومنع التشققات من الظهور، وانتبهي الى ما تحمله تلك التشققات من عواقب وخيمة من خلال مراجعة الطبيب المختصّ من فترةٍ الى أخرى.