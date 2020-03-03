ما هي أسباب مشكلة غزارة الدورة الشهرية؟

تمر النساء أحيانًا بدورات شهرية غزية بحيث تزيد فيها كمية الحيض عند المعدل الطبيعي الذي تعتاد عليه المرأة، وتلك الحالة شائعة وطبيعية وكثيرًا ما تحدث من آن لآخر ولكن تختلف النسبة التي تستطيع المرأة من خلالها تحديد مدى غزارة الطمث لديها بين الحين والآخر. فما هي الأسباب التي تؤدي الى غزارة الطمث وأعراضه وطرق العلاج.

ما هي حالات غزارة الطمث؟

اذا زادت الكمية عن معدلاتها الطبيعية أي تتجاوز 80 سم3 في الدورة الشهرية الواحدة، مع استمرار النزيف لعدة أيام بنفس القوة. وفي حالة امتداد تلك الحالة أو النزيف لفترة طويلة أكثر من اللازم فقد تسبب الكثير من المشكلات الصحية للمرأة منها فقر الدم أو الانيميا كما يصاحب ذلك مشكلات متعددة مثل ضيق التنفس والضعف والإجهاد العام وتراجع الاداء البدني والوظيفي للجسم.

ومن الاعراض الاخرى المرتبطة بغزارة الطمث مثل:

-يحدث عادة نزيف اثناء الليل بشكل غزير مع وجود الكثير من التكتلات الدموية.

-قد تستمر فترة الحيض الى ما يتجاوز الـ7 ايام متواصلة في الدورة الواحدة.

-تعانى المرأة في تلك الحالة من التعب والإرهاق وتحتاج الى ساعات طويلة من الراحة والنوم كما أن النزيف يسبب ضعف النشاط البدني واليومي لها الى جانب المشكلات الصحية الاخرى التي ترتبط بتلك المشكلة.

أسباب مشكلة غزارة الدورة الشهرية:

اضطراب في الهرمونات او بسبب وجود مشكلة في الرحم او المبيضين.

البروستاجلاندين قد يكون هو المسبب الرئيسي لمشكلة غزارة دم الحيض عند المرأة، وفي تلك الحالة تكون كميته اعلى من المعدل الطبيعي في بطانة الرحم مما يؤدي الى تخثر الدم بداخل الرحم وهذا يسبب النزيف المتواصل.

الاورام الرحمية التي تعتبر سبب في غزارة دم الحيض عند المرأة او الألياف الرحمية والأورام الحميدة،.

وسائل منع الحمل ايضا مشكلة غزارة دم الحيض خاصة اللولب.

طرق العلاج:

في حالات التكرار المستمر لغزارة دم الحيض او النزيف عند المرأة والتي تؤثر بشكل سبي على حياتها فمن الضروري ان يتم استشارة الطبيب المختص اولا قبل اللجوء الى اى حل لتلك المشكلة لمعرفة السبب الحقيقي وراءها ومن ثم اتخاذ الحل المناسب للحالة بطبيعة المشكلة.