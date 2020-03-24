ما هي أفضل الزيوت الطبيعية للتخلص من قشرة الرأس؟

تتميز أنواع الزيوت الطبيعية بخواصها الفعّالة لمكافحة البكتيريا والجراثيم، مما يمنحك فروة رأس صحية، كما تحتوي كذلك على نسب هائلة من كافة العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن الأساسية. كما تحتوي كذلك على الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تتغلغل بعمق داخل بصيلات الشعر لتساعد على تقويتها وعلاج المشكلات الشائعة التي تواجه الشعر.

ومن المشاكل الشائعة التي تصيب الشعر مشكلة القشرة فما هو الحل الأمثل لعلاجها؟

جربي زيت الزعتر العطري فهو من الزيوت المضادة للجراثيم والبكتيريا. ويمكن استخدامه لمكافحة حكة فروة الرأس ومشكلات القشرة.

مع تراكم البكتيريا والفطريات داخل مسام فروة الرأس، قد يتسبب ذلك في ظهور قشرة الرأس. يفضل مزجه مع زيت بذور العنب لمحتواه الغني بفيتامين E وحمض اللينوليك لتغذية فروة الرأس والوقاية من ظهور قشرة الرأس مجدداً.