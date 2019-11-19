ما هي أفضل طريقة لحساب الحمل وموعد الولادة؟

من المعروف أن أقصى مراحل النمو عند الجنين هى تسعة أشهر قمرية ليتكمل ويصبح متكامل وصحي. حيث تساوي 40 أسبوعاً بالتمام والكمال. يتم احتساب فترة الحمل عند بداية غرس البويضة ليتم حسابه بعد تسعة أشهر و7 ايام تحديداً بعد بداية أول يوم للدورة الشهرية. يمكن التأكد من الحسابات من خلال استخدام الأشعة بالموجات فوق الصوتية. يوجد العديد من الاختلافات ويؤكد الأطباء على أن احتساب الدورة الشهرية يكون أدق من الأشعة خاصة للمرأة التي لديها دورة شهرية منتظمة. هناك طريقتين لحساب الحمل وتحديد موعد الولادة وهي إضافة 8 أشهر و9 أيام على بداية آخر دورة شهرية مع إضافة مدتها. من الممكن احتساب فترة الحمل من خلال التقويم الهجري حيث يتم إضافة 9 أشهر عربية مع 14 يوم إلى موعد بداية آخر دورة شهرية جاءت قبل الحمل مباشرة.