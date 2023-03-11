ما هي أفضل وضعيات تساعد على الحمل بتوأم

يعد الحمل بتوأم حلم كل زوجين؛ لذا نجد إقبال من قبل حديثي الزواج لمعرفة وضعيات تساعد على الحمل بتوأم، وقد زادت فرص الحمل بتوأم مع التقدم التكنولوجي والطبي، خاصة مع التلقيح الصناعي، والحقن المجهري، كما تلعب عدة عوامل طبيعية دورًا هامًا في الحمل بتوأم، وسوف نتعرف عليها في السطور القليلة القادمة.

أسباب طبيعية تسبب الحمل بتوأم

قد تنجب السيدة توأمًا، وتتفاجأ بهذا الأمر، ولا تدري بأن هناك عدة عوامل طبيعية تلعب دورا مهما في ذلك، ومن هذه العوامل:

1. العوامل الوراثية

تلعب الناحية الوراثية دورًا كبيرًا في حدوث الحمل، فإذا حدث حمل بتوأم في إحدى عائلات الطرفين أو كلاهما، تزيد فرص حدوث الحمل بتوأم للزوجين.

2. اختلاف الجنسية بين الزوجين

في حالة اختلاف العرق أو الجنسية بين الزوجين، تزيد فرص حدوث الحمل بتوأم، كما أن النساء الأفريقيات لديهن فرصة كبيرة للحمل بتوأم، بينما النساء في آسيا لديها فرصة ضعيفة لحدوث حمل بتوأم.

3. عمر الزوجة

تزيد فرصة الحمل بتوأم للسيدات التي تجاوزن سن الثلاثين، يعد أفضل وقت للحمل بتوأم من عمر 35 حتى 40 عام للزوجة.

4. شكل جسد المرأة

يلعب شكل جسد المرأة دورًا كبيرًا في فرص الحمل بتوأم؛ فالمرأة السمينة أو الطويلة لديها فرص أفضل لحدوث حمل بتوأم عن النساء القصيرات، والنحيفات.

أفضل وضعيات تساعد على الحمل بتوأم

إنجاب الأطفال سواء الذكور أو الإناث ليس بيد أحد وإنما بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هناك بعض الوضعيات التي ربما تساعد في حدوث حمل بتوأم، إليك أفضل 4 وضعيات للحمل بتوأم:

وضع النوم جنبًا إلى جنب : يكون في هذه الحالة الرحم أقرب ما يكون لاستقبال الحيوانات المنوية؛ إذ تجلس الزوجة على ركبتها وتمدد جسدها للأمام، ويجامعها زوجها بإيلاج القضيب في القُبل من الخلف.

: يكون في هذه الحالة الرحم أقرب ما يكون لاستقبال الحيوانات المنوية؛ إذ تجلس الزوجة على ركبتها وتمدد جسدها للأمام، ويجامعها زوجها بإيلاج القضيب في القُبل من الخلف. وضع الوقوف : في هذه الوضعية أيضًا يكون الرحم أكثر استعدادًا لاستقبال الحيوانات المنوية؛ وبذلك تزيد فرص حدوث حمل بتوأم.

: في هذه الوضعية أيضًا يكون الرحم أكثر استعدادًا لاستقبال الحيوانات المنوية؛ وبذلك تزيد فرص حدوث حمل بتوأم. الوضعية الفوقية أو الوضعية التبشيرية : يكون فيها الرجل فوق المرأة، وعلى هذا يلج القضيب بشكل أعمق؛ مما يزيد فرص حدوث الحمل بتوأم.

: يكون فيها الرجل فوق المرأة، وعلى هذا يلج القضيب بشكل أعمق؛ مما يزيد فرص حدوث الحمل بتوأم. وضعية الجماع من الخلف: إذ يتم فيها الإيلاج من الخلف، تزيد هذه الوضعية فرصة الحمل بتوأم؛ إذ تكون الحيوانات المنوية قريبة من عنق الرحم.

وضعيات تساعد على الحمل بتوأم بنات

تلعب وضعيات الجماع دوراً في تحديد جنس المولود، وتزيد فرص حدوث الحمل إذا كان العضو الذكرى بالقرب من عنق الرحم؛ لضمان بقاء الحيوانات المنوية في وسط حامضي؛ وهذا بدوره يزيد من فرص تلقيح الحيوانات المنوية وبالتالي حدوث حمل بتوأم، ومن أفضل وضعيات تساعد للحمل بتوأم بنات:

وضع المواجهة ، أو ما يسمي بالوضع التبشيري.

، أو ما يسمي بالوضع التبشيري. وضع راعى البقر ، إذ يستلقي الزوج على ظهره، والزوجة بالأعلى.

، إذ يستلقي الزوج على ظهره، والزوجة بالأعلى. وضع الجنب، يستلقي الزوجين كلاهما على جانبهم، ويأتي الزوج من وراء الزوجة.

كيفية حدوث الحمل بتوأم بالتلقيح الصناعي

بعدما تعرفنا إلى أفضل وضعيات تساعد على الحمل بتوأم، لا بد أن نوضح الطرق الطبيعية التي تساعد على حدوث الحمل بتوأم:

تناول منتجات الألبان: أثبتت الدراسات بأن النساء التي تهتم بصحتها وتتناول الألبان ومشتقاتها، لديها فرصة أكبر للحمل بتوأم عن غيرها التي لا تفضل تناول الألبان بمشتقاته؛ ويرجع السبب وراء ذلك إلى وجود هرمون النمو بالألبان والذي يزيد من احتمالية حدوث حمل بتوأم. التوقف عن تناول حبوب منع الحمل: بالرغم من أن هذه الحبوب يتم تناولها لمنع الحمل، إلا أن لها دور في حدوث الحمل بتوأم، لأن بعد التوقف عن تناولها، يحتاج الجسم فترة حتى يعود وتنشط الهرمونات، وبالتالي فهي تعد فرصة جيدة للحمل بتوأم. وجود مسافة بين الحمل الأول والثاني: إذا كنت تودين الحصول على حمل بتوأم عليك المباعدة بين كل حمل والآخر؛ لأن التقارب يضعف من فرص حدوث حمل بتوأم. تناول الزوج الأطعمة الغنية بالزنك: أثبتت الدراسات بأن الأطعمة الغنية بالزنك تزيد من فرص إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي تخصيب أكثر من بويضة، ومن هذه الأطعمة: المحار والبذور، والخضروات الورقية.

الحمل بتوأم بالأعشاب الطبيعية

هناك بعض الأعشاب التي تزيد من فرص حدوث الحمل بتوأم، إلى جانب اتباع وضعيات تساعد على الحمل بتوأم، ومن هذه الأعشاب:

زيت زهرة الربيع المسائية : يعمل هذا الزيت على زيادة المخاط في عنق الرحم، وبالتالي السماح ببقاء الحيوانات المنوية المخصبة مدة أطول.

: يعمل هذا الزيت على زيادة المخاط في عنق الرحم، وبالتالي السماح ببقاء الحيوانات المنوية المخصبة مدة أطول. عرق السوس : يحفز عرق السوس هرمون الأستروجين والتستوستيرون، لكن لا ينصح بالإكثار من تناوله.

: يحفز عرق السوس هرمون الأستروجين والتستوستيرون، لكن لا ينصح بالإكثار من تناوله. زيت بذور الكتان: يساعد على زيادة مستويات الخصوبة.

يساعد على زيادة مستويات الخصوبة. جذور الماكا : والتي تسمي بنبتة الكوهوش السوداء، تساهم في رفع مستويات الخصوبة.

: والتي تسمي بنبتة الكوهوش السوداء، تساهم في رفع مستويات الخصوبة. نبات اليام البري: يحفز معدل إنتاج البويضات، وبالتالي حدوث إباضة وتخصيب عدد من البويضات.

يحفز معدل إنتاج البويضات، وبالتالي حدوث إباضة وتخصيب عدد من البويضات. ثمرة التوت العفيفة: تساعد على تنظيم إفراز الهرمونات، وعلى هذا تقوية وظيفة التبويض، ومنع الإصابة بتكيس المبايض.

أطعمة منزلية تزيد من فرصة الحمل بتوأم

هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها، إلى جانب ممارسة وضعيات تساعد على الحمل بتوأم، ومن هذه الأطعمة:

العسل : يعمل العسل الأبيض كمنشط للمبايض، وكذلك له دور في زيادة الخصوبة.

: يعمل العسل الأبيض كمنشط للمبايض، وكذلك له دور في زيادة الخصوبة. منتجات الألبان: أوضحت الدراسات أن تناول المرأة لمشتقات الألبان يزيد من فرص حدوث الحمل بتوأم.

أوضحت الدراسات أن تناول المرأة لمشتقات الألبان يزيد من فرص حدوث الحمل بتوأم. البطاطا الحلوة: يفضل تناول البطاطا الحلوة لأنها تحتوى على مادة شبيهه لهرمون الأستروجين اللازم للإباضة.

يفضل تناول البطاطا الحلوة لأنها تحتوى على مادة شبيهه لهرمون الأستروجين اللازم للإباضة. الأناناس : يعد الأناناس من الفواكه التي تساعد على تقوية المبايض، وبذلك زيادة فرص الحمل بتوأم.

: يعد الأناناس من الفواكه التي تساعد على تقوية المبايض، وبذلك زيادة فرص الحمل بتوأم. حبوب القمح: تحتوى حبوب القمح على حمض الفوليك، والذي له دور كبير في رفع مستوي خصوبة المرأة.

يمكننا القول بأن اتباع وضعيات تساعد على الحمل بتوأم، لا يكفي وحده، لكن هناك عدة عوامل أخرى تلعب دور كبير في زيادة فرص الحمل بتوأم، لذلك يجب الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، خاصة الأطعمة التي ذكرناها سابقًا، مع ممارسة الأوضاع الجنسية المختلفة التي تساعد على حدوث حمل بتوأم.