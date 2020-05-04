ما هي أكبر تحديات نظام الكيتو الغذائي وحلولها؟

يعتبر النظام الغذائي الكيتو أحد أشهر الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن. ومع ذلك ، فإن تبني نظام غذائي جديد ليس دائمًا أسهل شيء يمكن القيام به. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا للتعود على الشكل الجديد للطهي وأسلوب حياتك الجديد. الأمر نفسه مع نظام الكيتو الغذائي. لأنه يأتي مع تحديات صغيرة قد تعوق نظامك الغذائي. فيما يلي بعض أكبر التحديات التي يواجهها الأشخاص عند البدء في اتباع نظام الكيتو الغذائي وبعض الحلول السهلة له.

تتبع تناول الكربوهيدرات

المشكلة: يمكن تقسيم تناول الكربوهيدرات إلى إجمالي وصافي. الإجمالي هو حساب كل جرام من الكربوهيدرات المستهلكة ويسهل حسابه. من ناحية أخرى ، يتم حساب صافي الكربوهيدرات عن طريق طرح الألياف والكحول من إجمالي الكربوهيدرات. يتم استبعادها لأن الجسم لا يكسرها إلى جلوكوز وليس لها تأثير على مستوى السكر في الدم. ومع ذلك ، ليس من السهل حساب صافي الكربوهيدرات.

الحل: الخطوة الأولى هي زيادة كمية الطهي المنزلي. تناول الطعام بالخارج والوجبات الخفيفة يمكن أن يجعلك تتخطى العدد المسموح به من الكربوهيدرات الصافية في اليوم. تأكد من استخدام الوصفات بحذر. الخطوة الأخيرة هي الحصول على تطبيق تتبع كيتو. كلما قمت بتتبع العناصر الغذائية في الطعام الذي تطهيه، يسهل الحصول على توازن كمية صافي الكربوهيدرات في اليوم.

التخصيص حسب نوع جسمك

المشكلة: عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي ، لا يوجد مقاس واحد يناسب جميع الطرق القابلة للتطبيق. يجب على الجميع تغيير وتخصيص وجباتهم الغذائية وفقًا لنوع أجسامهم وأيضهم. عليك أن تأخذ في الاعتبار الجنس والوزن ومستويات النشاط كذلك. أثناء متابعة نظامك الغذائي ، قد تحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات عندما تفقد الوزن.

الحل: الخطوة الأولى هي التخلي عن فكرة الكمال. ستحتاج إلى تعديل نظامك الغذائي وفقًا لأسلوب حياتك. الخطوة التالية هي تحديد هدفك. يعتمد نوع النظام الغذائي الذي تتبعه بشكل كبير على هدفك النهائي. لا تضع أهدافًا غامضة. يصعب الوصول إليها. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى اختيار طريقة متسقة للحساب.

تصميم البرنامج

المشكلة: من الصعب اتباع حمية الكيتو. تحتاج إلى وضع جدول زمني لنفسك ومن ثم الالتزام به. قد يكون من الصعب على الأشخاص الذين بدأوا للتو وضع جدول زمني يناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم الاجتماعية.

الحل: إن أفضل طريقة للتأكد من الالتزام بنظامك الغذائي لأطول فترة ممكنة هي جعلها ممتعة. تمامًا مثل الأوقات الأخرى التي قمت فيها بتدريب عقلك على النظر إلى الإيجابيات ، توقف عن النظر إلى الأشياء التي تفتقدها عند اتباع نظام غذائي. كلما فكرت في الأشياء التي تفتقدها ؛ أقوى سيكون الرغبة لهم. ميزة نظام الكيتو الغذائي الذي لا يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل كبير ولكنه يغير فقط طريقة معالجة جسمك للتغذية.