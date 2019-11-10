ما هي أهم المكونات الواجب توافرها في كريمات الليل؟

تختلف كريمات الليل عن المرطبات اليومية المعتادة لاحتواءها على بعض المكونات الغنية والأكثر ترطيباً. وكريمات الليل التي تحتوي على بعض من تلك المكونات المذكورة هنا ثبت انها آمنة لاستخدامها على الجلد. ابحثي دائماً عن أنواع الكريمات الغنية بالمكونات الطبيعية، البروتينات، الفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي الأكثر فائدة لبشرتك.

أشهر المكونات الطبيعية التي عليكِ البحث عنها عند اختيار كريمات الليل هي:

- زيت جوز الهند.

- زيت الزيتون.

- الشوفان.

- العسل.

- زبدة الشيا.

- زيت الياسمين.

- الأحماض الأمينية.

- زيت الجوجوبا.

- فيتامين A.

- زيت الورد.

- الكولاجين.

- مضادات الأكسدة.

