ما هي اعراض الاكتئاب لدى الاطفال والمراهقين؟

هل يعاني الأطفال من الاكتئاب؟ بلا شك أن كل شخص معرض للإصابة بحالة نفسية سيئة مهما كان عمره، لذلك فالأطفال والمراهقين معرضون للإصابة بالاكتئاب. ولكن كيف تعرف بأن ما يعاني منه الطفل هو حالة اكتئاب؟

من أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين:

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

عدم استمتاعهم في اللعب.

الصداع او الام البطن.

عدم الرغبة بالذهاب الى المدرسة.

الميل الى الغضب.

فقدان الثقة بالنفس.

العلامات التي تدل على الاكتئاب لدى الاطفال الأكبر سنا والمراهقين فهي:

اللامبالاة تجاه أنفسهم والمحيطين بهم

عدم الرغبة بالذهاب الى المدرسة.

عدم اهتمامهم بالأنشطة.

الافراط في تناول الطعام والنوم المفرط أو فقدان الشهية وقلة النوم.