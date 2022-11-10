تتساءل الكثير من السيدات عن الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية، حيث يوجد نوعان من السيدات نوع يرغب في الإنجاب والبعض الآخر لا يرغب في الإنجاب لكن لا يفضل استخدام أي وسائل لمنع الحمل، لذا تود كلاهما معرفة الأيام التي يتم فيها حدوث حمل بعد العادة الشهرية، وهذا ما سنجيب عليه في السطور التالية، لكن قبل البدء علينا معرفة ما المقصود بالتبويض، وما هي إلا أيام التبويض؟

ما المقصود بالتبويض ؟

التبويض يعتبر أحد مراحل فترة الحيض حيث يحدث فيه خروج للبويضة نحو أنبوب فالوب، تنتظر أن يتم تخصيبها بالحيوان المنوي في حالة حدوث علاقة حميمة بين الزوجين، وهذه على أفضل الأيام التي يتم فيها الحمل بعد الدورة الشهرية، كما أن متوسط فترة التبويض حوالي أسبوعين من يوم نزول دم الدورة الشهرية.

موعد حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية

توجد بعض الأسئلة المحيرة لبعض السيدات خاصة حديثي الزواج، وتتساءل ما هي الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية، حيث ترغب بعض السيدات في تأجيل الحمل خاصة أول سنة من الزواج لأسباب خارجية، لذا تود معرفة هذه الأيام لتجنب حدوث جماع وبالتالي زيادة فرصة حدوث حمل، وقد ترفض بعض هذه السيدات استخدام أي موانع حمل سواء حبوب منع الحمل أو تركيب لولب.

من ناحية أخرى نجد بعض السيدات تتساءل لمعرفة الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية حتى تستغل هذه الأيام لحدوث حمل، لذا يمكننا القول بأن هناك فرصة كبيرة لحدوث الحمل في الثلاثة أيام السابقة لليوم الرابع عشر من نزول الدورة خاصة إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة.

أيام التبويض عند السيدات

يعتبر سؤال ما هي الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتلقاها الأطباء خاصة تخصص النسا والتوليد، ويتم حساب هذه الأيام منذ أول يوم لنزول دم العادة الشهرية عند السيدات، حيث تزيد في هذه أيام فرص حصول الحمل، لذا يتم تسمية هذه الأيام بأيام الخصوبة وتعتبر هذه لأيام التي يتم فيها الحمل بعد الدورة الشهرية في حالة حدوث جماع، حيث يتم تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية وتظل البويضة نشطة لمدة يوم كامل وبعد ذلك تموت إلا في حالة حدوث حمل.

كما يمكن حساب أيام التبويض أو أيام الخصوبة لمن يبحث عن طريقة الحمل السريع بعد الدورة الشهرية بعد تاريخ نزول دم العادة الشهرية بحوالي أسبوعين، فإذا كانت الدورة الشهرية تأتي كل 28 يوم فإن فترة التبويض تكون في اليوم السابع من نزول الدورة الشهرية، لكن إذا كانت العادة الشهرية كل 35 يوم فإن فترة التخصيب تكون في اليوم 21 من نزول الدورة الشهرية.

هل من الممكن حدوث حمل بعد انتهاء العادة الشهرية للسيدات؟

تتفاجأ العديد من السيدات بحدوث حمل بعد الانتهاء من فترة العادة الشهرية، ويدور في ذهنها هل يحدث حمل بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة؟ يمكننا القول بأنه من الممكن أن يحدث حمل بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة، بالرغم من هذه الأيام التالية للدورة الشهرية مباشرة أيام تبويض، إلا أن احتمالية حدوث حمل في هذه الأيام كبيرة بالنظر إلى فترة التبويض، بالأخص للسيدات التي تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية.

فمن الممكن حدوث حمل قبل أو بعد العادة الشهرية، وتعتمد بعض السيدات على الفترة السابقة أو التالية للدورة بأنها فترة هادئة ولا تنشط فيها البويضات لكن تتفاجأ بحدوث حمل إذا تم الجماع، لذا إذا كنت عزيزتي تخطيطين لحدوث حمل عليك الاهتمام بصحتك والحرص على التغذية السليمة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات الهامة لبناء جسم صحي وقوي.

بعض العوامل التي تزيد من فرصة الحمل بعد الدورة الشهرية

إذا كنت عزيزتي ممن يبحث عن طريقة الحمل السريع بعد الدورة الشهرية فأنت في المكان المناسب، يوجد بعض الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد العادة الشهرية وتكون فرص حدوث الحمل كبيرة، ومن هذه العوامل:

ممارسة الجنس دون استخدام أي موانع حمل سواء للرجل أو للمرأة. معاناة المرأة من بعض الاضطرابات في الهرمونات الجنسية. اقتراب المرأة من سن انقطاع الدورة الشهرية أي سن اليأس حيث يقترب في هذه الحالة وقت التبويض. عدم انتظام الدورة الشهرية عند المرأة. يفضل استلقاء المرأة على ظهرها بعد الجماع لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة حتى تتمكن الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة. تجنب استخدام التشطيف المهبلي بصفة مستمرة خاصة بعد الجماع. معالجة الالتهابات الفطرية الموجودة في المهبل.

التخطيط لحدوث الحمل بعد الدورة الشهرية

إذا كنت ممن تبحث عن أفضل طريقة لحدوث الحمل وبعد أخذ فكرة عن ما هي الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية؟ يمكننا القول بأن هناك بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من معرفة كيفية حدوث حمل بعد الانتهاء من الدورة الشهرية.

في البداية قبل قدوم العادة الشهرية بحوالي أسبوعين تنمو مجموعة من البويضات داخل جريبات.

بعد ذلك تخرج من الجريبات باحثة عن الحيوانات المنوية.

تذهب البويضة إلى قناة فالوب على أمل أن يتم تخصيبها من حيوان منوي، تنتظر حوالي 24 ساعة بعد ذلك تموت إذا لم يتم تخصيبها.

إذا حدث لقاء حميمي بين الزوجين فيحدث الإخصاب وبالتالي تستقبل البويضة حيوان منوي واحد فقط وترفض استقبال أي حيوان منوي آخر.

تظل البويضة المخصبة في قناة فالوب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام وتبدأ في حدوث الانقسام الميتوزي، وبعد الانتهاء من مرحلة الانقسام تنتقل مرورا بقناة فالوب وصولا إلى الرحم لتستقر.

من الممكن أن تتفاجأ بعض السيدات بوجود نقط دم خارجه من المهبل، لكن لا داعي للذعر فهذا يكون نتيجة لاستقرار البويضة المخصبة في الرحم.

أعراض حدوث حمل بعد الانتهاء من الدورة الشهرية مباشرة

بعد الاستطلاع ومعرفة ما هي الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية، نذكر لكِ بعض الأعراض التي يمكن من خلالها معرفة هل حدث حمل أم لا بعد الدورة الشهرية مباشرة:

شعور المرأة بألم خفيف أسفل البطن.

في بعض الأحيان قد تشعر المرأة بالرغبة في التقيؤ.

قد يحدث ثقل في الصدر عند بعض السيدات.

النفور من بعض الروائح خاصة رائحة الزيوت والبرفانات.

الشعور بوخز خفيف في إحدى الجانبين.

قد تصاب بعض السيدات بالصداع الخفيف.

فقدان الشهية عند بعض السيدات.

كيفية معرفة أيام تخصيب البويضة في حالة عدم انتظام العادة الشهرية؟

إذا كنت تعانين عزيزتي من عدم انتظام الدورة الشهرية، فسيكون من الصعب تحديد الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية، لكن هناك بعض الوسائل المساعدة التي تفيد في ذلك منها:

تتبع أيام الدورة الشهرية: حيث يتم حساب حوالي أسبوعين من تاريخ بدء الدورة لحساب فترة التبويض، لكن إذا كانت هناك صعوبة في الأمر يرجى مراجعة الطبيب لتحديد أيام تخصيب البويضة.

متابعة إفرازات عنق الرحم: تختلف الإفرازات المهبلية خلال فترة التبويض حيث يكون المخاط خلال هذه الفترة لزج وكثير ومطاطي أيضاً.

قياس درجة حرارة الجسم: ترتفع درجة حرارة جسم المرأة خلال فترة التبويض، لذا فهذا الحل المثالي لتحديد الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية.

تحديد أيام التبويض بعد الإجهاض

تعاني السيدة التي تعرضت للإجهاض من حالة نفسية سيئة بالإضافة إلى التعب البدني، وقد يستغرق حدوث حمل من جديد بعض الوقت، لذا فإن أمثل طريقة لحدوث الحمل بعد الإجهاض ما يلي:

متابعة أيام الدورة الشهرية وكذلك كمية الدم، لكن يجب مراجعة الطبيب قبل التفكير في حدوث حمل من جديد.

قياس درجة حرارة الجسم يومياً، لكنها ليست الطريقة المثالية لذلك، كما من الممكن أن يحدث حمل بعد أسبوعين من الإجهاض.

متابعة الإفرازات المهبلية من عنق الرحم، حيث تكون الإفرازات خلال فترة التبويض لزجه وسميكة ومختلفة عن غيرها من الأيام.

متابعة هرمون الحمل في الدم، لكن يفضل الانتظار حتى مرور 14 يوم على الإجهاض.

هنا يمكننا القول بأننا قومنا بتقديم كل ما تودين معرفته من إجابات لسؤال "ما هي الأيام التي يحدث فيها الحمل بعد الدورة الشهرية"، كما أوضحنا بأنه هناك فرصة لحدوث الحمل بعد الانتهاء من الدورة الشهرية مباشرة، لذا إذا كنتِ تودين تأجيل الحمل دون استخدام أي موانع حمل، عليكِ اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة مثل وسائل منع الحمل للرجال كالواقي الذكري أو السحب قبل القذف، وغير ذلك، وهناك طريقة آمنة وفعالة وهي استخدام برشام الطوارئ، بينما إذا كنت ترغبين في حدوث الحمل، فمن الممكن أن يحدث الحمل في أي وقت على مدار الشهر، لكن أيام التبويض هي أفضل فرصة لحدوث الحمل.