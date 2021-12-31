هل لاحظت أن المزيد من المشاهير يحضرون الأحداث والمناسبات الرياضية مع القليل من العلامات المستديرة على ظهورهم ؟ هذه تأتي من العلاج بالحجامة، ولكن ما هي الحجامة وما هي فوائدها؟

الحجامة هي نوع من العلاج البديل الذي يتضمن وضع أكواب على الجلد لبدء عملية الشفط، ويُعتقد أن هذا الشفط يحسن تدفق الطاقة في الجسم ويسهل الشفاء.

وواحدة من أقدم النصوص الطبية التي تذكر العلاج بالحجامة موجودة منذ 1550 قبل الميلاد من مصر القديمة، على الرغم من أن الحجامة هي جزء من العديد من أنظمة الشفاء القديمة، بما في ذلك الصينية والكورية التقليدية والتبتية، حتى أن الطبيب اليوناني أبقراط، الذي يشار إليه غالبًا باسم أبو الطب، جمع أوصافًا لتقنيات الحجامة.

وعلى ما يبدو أن الشفط الذي يتم خلال الحجامة يساعد في تسهيل تدفق الطاقة في الجسم، كما يعتقد الكثيرون أن الحجامة تساعد على تحقيق التوازن بين السلبي والإيجابي، داخل الجسم، ويُعتقد أن استعادة التوازن بين هذين النقيضين يساعد في مقاومة الجسم لمسببات الأمراض بالإضافة إلى قدرته على زيادة تدفق الدم وتقليل الألم.

وتزيد الحجامة من الدورة الدموية في المنطقة التي توضع فيها الأكواب، وقد يخفف هذا من توتر العضلات، مما قد يحسن تدفق الدم بشكل عام ويعزز إصلاح الخلايا، وقد يساعد أيضًا في تكوين أنسجة ضام جديدة وخلق أوعية دموية جديدة في الأنسجة.

هل الحجامة وفوائدها مثبتة علميًا؟

هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تبحث في كيفية ولماذا قد تعمل الحجامة، حيث أشارت مراجعة عام 2018 للدراسات إلى أن العلاج بالحجامة قد أبلغ عن فوائد لمجموعة متنوعة من الحالات، ويُعتقد أن الحجامة تخفف الأعراض من خلال تعزيز الدورة الدموية المحيطية القريبة من الجلد وتحسين المناعة.

ووفقًا لمراجعة 2018، تشمل آثار الحجامة ما يلي:

تعزيز تدفق دم الجلد

تغيير الخصائص الميكانيكية الحيوية للبشرة

تحسين التمثيل الغذائي

تقليل الالتهاب

تعزيز المناعة الخلوية

هل الحجامة تزيل السموم ؟

وفقًا للبحث المذكور أعلاه، قد يزيل الحجامة السموم عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية، وقد تقضي أيضًا على حمض اليوريك، وهو منتج نفايات طبيعية من هضم بعض الأطعمة، حيث يمكن أن يؤدي تراكم حمض اليوريك إلى مستويات عالية من الحموضة في الدم والبول.

قد يكون للحجامة أيضًا تأثير إيجابي على الجهاز اللمفاوي، وهو مسؤول جزئيًا عن القضاء على نفايات جسمك، وعندما ينقطع تدفق اللمف، يمكن أن يتسبب في تراكم السوائل ويمنع الجسم من القضاء على السموم بشكل صحيح، ويعد تدليك الصرف اللمفاوي أحد الحلول لهذه المشكلة، وبالمثل، قد يساعد الحجامة في زيادة تدفق اللمف ومنع تراكم السوائل.

ما هي أنواع الحجامة المختلفة ؟

من المحتمل أنه تم إجراء الحجامة لأول مرة باستخدام قرون الحيوانات، وفي وقت لاحق، تم صنع أكواب من الخيزران ثم السيراميك، ولقد تم إنشاء الشفط بشكل أساسي من خلال استخدام الحرارة، كما تم تسخين الأكواب في الأصل بالنار ثم تم وضعها على الجلد.

غالبًا ما يتم إجراء الحجامة الحديثة باستخدام أكواب زجاجية على شكل جرس، وقد تكون مصنوعة أيضًا من البلاستيك أو السيليكون، وهناك أربع فئات رئيسية من الحجامة يتم إجراؤها اليوم:

الحجامة الجافة: طريقة الشفط فقط

الحجامة الرطبة/النزيف: قد تنطوي على كل من الشفط والنزيف الطبي المتحكم فيه

الحجامة التشغيلية: يتضمن تحريك الأكواب الممتصة حول الجسم بعد وضع الزيت لتدليك المنطقة المطلوبة

الحجامة السريعة: تتضمن شفطًا سريعًا ومتكررًا وإطلاق أكواب على منطقة من الجسم

قد تنطوي الحجامة أيضًا على استخدام:

الوخز بالإبر

المغناطيس

العلاج بالليزر

التحفيز الكهربائي

الماء

الأعشاب

وتشمل المجموعات الفرعية للحجامة ما يلي:

حجامة الوجه

الحجامة الرياضية

حجامة العظام

الحجامة المائية

أين سيضع المعالج الأكواب ؟

غالبًا ما يتم وضع الأكواب على:

الصدر

البطن

الأرداف

الأرجل

كيف يعمل الجزء المتعلق بالشفط ؟

غالبًا ما يتم تسخين الكوب بالنار باستخدام الكحول أو الأعشاب أو الورق الذي يتم وضعه مباشرة في الكوب، وتتم إزالة مصدر الحريق، ويوضع الكوب المسخن مع الجانب المفتوح مباشرة على بشرتك.

وعندما يوضع الكوب الساخن على بشرتك، يبرد الهواء الموجود داخل الكوب ويخلق فراغًا يجذب الجلد والعضلات إلى الكوب، وقد يتحول لون جلدك إلى اللون الأحمر حيث تستجيب الأوعية الدموية للتغير في الضغط، ولقد تحول بعض ممارسي الحجامة الحديثة إلى استخدام المضخات المطاطية لخلق الشفط مقابل طرق الحرارة التقليدية.

ما هي الحالات التي يمكن أن تعالج الحجامة ؟

تم استخدام الحجامة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، وقد يكون فعالًا بشكل خاص في تخفيف الظروف التي تسبب آلامًا في العضلات، ونظرًا لأنه يمكن أيضًا تطبيق الأكواب على نقاط العلاج بالابر الرئيسية، فمن المحتمل أن تكون هذه الممارسة فعالة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الجلد وغيرها من الحالات التي يتم علاجها عادةً بالعلاج بالابر.

قد يساعد العلاج بالحجامة في الحالات التالية، من بين أمور أخرى:

آلام أسفل الظهر

ألم في الرقبة والكتف

الصداع والصداع النصفي

ألم في الركبة

شلل الوجه

السعال وعسر التنفس

حب الشباب

فقار عنق الرحم

الألم العضدي، الألم الناتج عن عصب محاصر في الرقبة

متلازمة النفق الرسغي

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

التهاب المفاصل الروماتويدي

الربو

الآثار الجانبية لعلاج الحجامة

لا توجد العديد من الآثار الجانبية المرتبطة بالحجامة، ولكن قد تحدث بعض الآثار الجانبية التي قد تواجهها عادةً أثناء العلاج أو بعده مباشرة، مثل:

علامات دائرية حيث كانت الأكواب

تغير اللون

الدوخة

قد تشعر بالدوار أو الدوار أثناء العلاج، ونادرًا ما تعاني أيضًا من التعرق أو الغثيان.

وبعد العلاج، قد يتهيج الجلد حول حافة الكوب ويتميز بنمط دائري، وقد تعاني أيضًا من الألم في مواقع الشق بعد جلستك، وتشمل المخاطر الأخرى ندوب الجلد وورم دموي في مناطق العلاج قد تبدو مثل الكدمات.

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