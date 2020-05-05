ما هي الخرافات الشائعة حول الدهون المشبعة؟

لسنوات يناقش الناس ما إذا كانت الدهون المشبعة يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي أم لا. توجد الدهون المشبعة عادة في الزبدة والمكسرات وصفار البيض ومنتجات الألبان كاملة الدسم. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تناول مثل هذه الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة. حسنًا ، الإفراط في تناول أي شيء يمكن أن يكون له نتائج سيئة دائمًا ، في حين أن تناول الأشياء باعتدال يمكن أن يوفر لجسمك العناصر الغذائية التي يفتقر إليها.

لذلك يجب استهلاك الطعام الغني بالدهون المشبعة بكميات أقل ولا يجب إلغاءها مباشرة من نظامك الغذائي. وفيما يلي بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس حول الأطعمة المشبعة:

تسبب زيادة الوزن

صحيح. أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة سيزيد من وزنك. ولكن العكس صحيح أيضًا ، حيث إن إضافة كميات صغيرة من هذه الدهون سيساعدك في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ، مما سيزيد من عملية التمثيل الغذائي. وجدت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة مثل البيض والأفوكادو والمكسرات ومنتجات الألبان كاملة الدسم لن يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة فحسب ، بل قد يساعد أيضًا في تعزيز فقدان الوزن.

غير صحية

هناك أسطورة أخرى تدور حول الأطعمة المشبعة وهي أنها غير صحية ويمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول. هنا أيضًا ، هناك بعض الأطعمة مثل التي قد تزيد من نسبة الكوليسترول مثل الآيس كريم والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة. من ناحية أخرى ، يتم تحميل الأطعمة مثل صفار البيض والزبادي بالفيتامينات والمعادن اللازمة لجسم صحي. ويقال أيضا أن بعض أنواع الأحماض الدهنية المشبعة أقل ضررا من غيرها. على سبيل المثال ، حمض دهني ، الذي يشكل ما يقرب من نصف الدهون المشبعة في الشوكولاتة الداكنة ، لا يرفع نسبة الكوليسترول في الدم.

يسبب نوبة قلبية

يميل تناول الدهون المشبعة إلى زيادة كمية جزيئات LDL الكبيرة، ولكنه يقلل من كمية جزيئات LDL الأصغر والأكثر كثافة المرتبطة بأمراض القلب. وبالتالي ، لا توجد صلة مباشرة بين الدهون المشبعة التي تسبب أمراض القلب. من أجل الحفاظ على صحة القلب ، تأكد من تضمين الأطعمة المغذية مثل لبن الزبادي كامل الدسم وجوز الهند غير المحلى والجبن كجزء من نظامك الغذائي ، ولكن بكميات صغيرة فقط.

لا يجب تناوله أثناء الحمل

في حين يقال أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون أمر ضروري للمرأة الحامل ، هناك حاجة أيضًا إلى كميات صغيرة من الدهون المشبعة من أجل النمو الشامل للطفل. على عكس الاعتقاد ، تزداد الحاجة إلى المغذيات القابلة للذوبان في الدهون ، بما في ذلك فيتامين أ ودهون أوميغا 3 أثناء الحمل. حمض Docosahexaenoic (DHA) ، وهو نوع من الدهون المشبعة ، يلعب أدوارًا مهمة في دماغ الجنين وتطور الرؤية. وبالتالي ، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بنظامهن الغذائي وجعله نقطة لتناول جميع أنواع الأطعمة باعتدال.