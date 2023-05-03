البوابة - لدينا جميعًا أسرار نخفيها، نخشى أن نشاركها مع الآخرين ولكنها الرغبات الخفية والأحلام والتطلعات الحقيقية التي تحركنا وتقودنا في هذه الحياة. فما هي هذه الرغبات بحسب علم الأبراج، تعالوا لنكتشف معاً.

ما هي الرغبات الخفية التي يملكه كل برج؟

برج الحمل

كون برج الحمل علامة نارية يعني أن لديه رغبة عميقة في تحقيق أشياء كبيرة ، وتحديد الاتجاه ، وأن يكون في دائرة الضوء وأخذ زمام المبادرة.

برج الثور

الثور هو علامة ترابية تقدر الاستقرار والأمن. رغبتهم الخفية هي أن يكونوا مستقرين جيدًا وأن يجمعوا الثروة والممتلكات.

برج الجوزاء

نظرًا لكونه علامة هوائية فهو يحب الحياة الاجتماعية ، أما الرغبة الخفية لهذا البرج هي أن التنوع والتغيير في حياتهم وألا يشعروا بالملل أبدًا.

برج السرطان

هذه العلامة المائية تقدر الأمن العاطفي والعلاقات الوثيقة. رغبتهم الخفية هي خلق بيئة منزلية آمنة ودافئة ورعاية. إنهم يريدون أساسًا الشعور بالأمان من جميع الجوانب ، سواء كانت عاطفية أو روحية أو رومانسية أو مالية.

برج الأسد

برج الأسد هو علامة نارية تحب الاهتمام والإعجاب. إنهم يتوقون إلى أن يكونوا محبوبين من الأشخاص المحيطين بهم. يريدون أن يحترمهم الآخرون ويمدحونهم.

برج العذراء

يقدر هذا البرج النظام والكمال. رغبتهم الخفية هي أن يكونوا في خدمة ومساعدة الآخرين. كما أنهم يريدون سرًا أن يحبوا وأن يُحبوا في المقابل.

برج الميزان

برج الميزان يقدرون التوازن والانسجام. تكمن رغبتهم في أن يكونوا في علاقة ملتزمة ومحبة.

برج العقرب

برج العقرب يهتم بالعلاقات العاطفية العميقة ويؤمن بالحدة في كل شيء. رغبتهم الخفية هي امتلاك القوة والسيطرة على حياتهم ومن حولهم وكذلك خلق شعور بالديمومة في حياتهم.

برج القوس

هؤلاء الناس يحبون حريتهم ومغامرتهم. رغبتهم الخفية هي استكشاف أشياء جديدة وتجربتها وإحداث فرق في العالم.

برج الجدي

الجدي يقدر النجاح والإنجاز. رغبتهم الخفية هي تسلق سلم النجاح والحصول على اعتراف بعملهم الشاق. يريدون أيضًا أن يحظى بإعجاب أسرهم وأصدقائهم والعالم.

برج الدلو

برج الدلو يقدر قيم الاستقلال والفردية. قد تكون رغبتهم الخفية في إحداث التغيير والتأثير بشكل إيجابي على العالم.

برج الحوت

هذه العلامة المائية تدور حول الإبداع والخيال. رغبتهم الخفية هي الهروب من الواقع والعيش في عالم من صنعهم. يريدون أن يعيشوا أحلامهم ويحولوا تخيلاتهم إلى حقيقة.

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