ما هي العادات الجيدة للأزواج السعداء قبل النوم؟

ما يميزنا هو كيف نفعل الأشياء بشكل مختلف. وهذا هو ما يميز الأزواج الذين ينعمون بسعادة من أولئك الذين لا يشعرون بسعادة بحياتهم الزوجية. أيضا ، كيف ننهي يومنا له تأثير كبير على الطريقة التي نعيش بها حياتنا. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي يقوم بها معظم الأزواج المتزوجين بسعادة قبل النوم.

يذهبان إلى الفراش في نفس الوقت

تذكر أن الزوجين اللذين ينامان معًا في نفس الوقت يبقيان معًا طوال العمر. بفضل جداول حياتنا المزدحمة ، نحن بالكاد نحصل على وقت لقضاء لحظات من الرومانسية. في الواقع ، قد يذهب بعض الأزواج الذين لديهم ساعات عمل مختلفة إلى الفراش في أوقات مختلفة. لكن وفقًا لخبراء العلاقات ، من المهم للأزواج أن يناموا في نفس الوقت ، مما يساعدهم في الحفاظ على الدفء والحميمية في علاقتهم.

لا يستخدمان الهواتف في السرير

الهواتف الذكية هي لعنة ونعمة في حياتنا. يمكن أن يؤثر الاعتماد المفرط على هواتفنا ، وخاصة الوسائط الاجتماعية ، على حياتنا وعلى من حولنا. هذا هو السبب في أن معظم الأزواج الذين يستمتعون بحياة زوجية سعيدة ، يضعون هواتفهم على الصامت أو يجيبون على المكالمات الطارئة فقط.

لا يذهبان إلى الفراش غاضبان

هذه هي العادة التي ينظر إليها الأزواج المتزوجون بسعادة - لا تذهبا أبدًا إلى الفراش غاضبين. حتى لو كان هناك خلاف حاولا حل المشكلة قبل النوم. وفقًا للخبراء ، المشاعر السلبية لا تؤثر على جودة النوم فقط بل وعلى صحتنا، وراحة البال وحياتنا.

لا يأخذان معهما العمل إلى غرفة النوم

إذا كنت شخصًا يفكر باستمرار في المكتب او يقوم بالعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك في السرير ، فأنت بحاجة إلى تغيير هذه العادة في أقرب وقت ممكن. وفقًا لدراسة ، فإن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من العمل في وقت ما قبل النوم هم أقل ميلاً للعيش بسعادة.