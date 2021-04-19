ما هي العلاقة بين الغدة الدرقية والوزن؟

قصور الغدة الدرقية هو مرض ينجم عن نقص في هرمونيّ الغدة الدرقية، ثيروكسين وثُلاثَيُّ يودوثيرونين في أنسجة الجسم.

قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة. بمرور الوقت، يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب.

أعراض قصور الغدة الدرقية

التعب

الضعف

النعاس

الهبوط في التحصيل الدراسي

الارتفاع في الوزن

الحساسية للبرد

أوجاع في العضلات والمفاصل

النسيان واضطرابات في الذاكرة

تساقط مفرط للشعر

الإمساك

النزيف الحاد في الطمث

المشاكل في الخصوبة

التقلبات المزاجية

الاكتئاب

ضعف في السمع

الجفاف في الجلد وفي الشعر

تشوش النظر

البحّة

انخفاض الشهيّة

التعرّق في كفتي اليدين

البطء في الكلام

العلاقة بين الغدة الدرقية والوزن

تتكون الغدة الدرقية من خلايا كيسية هي المسؤولة عن إفراز هرمون الثيروكسين (Thyroxine - T4)، وثلاثي يود الثيرونين (Triiodothyronine - T3)، وهي من الغدد الصماء التي تقوم بإفراز هرموناتها في الدم مباشرة دون وجود قنوات.

وبما أن وظائف الغدة الدرقية تختص بالنشاط الأيضي، هذا يعني أن لها علاقة بالحرق وأن أي خلل في عملها يؤثر على الوزن إما بالنقصان المفاجئ بالرغم من تناول كميات كافية من الطعام، أو السمنة المفاجئة بالرغم من التحكم بكميات الطعام.

أعراض خمول الغدة الدرقية

هرمون الغدة الدرقية... أعراض، أسباب وعلاج