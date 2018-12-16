من أعراض خمول الغدة الدرقية التعب والضعف

قصور (خمول) الغدة الدرقية هو مرض يصيب الغدة الدرقية، ويسبب عدم إنتاج هرمون درقي بما فيه الكفاية. هناك العديد من الأسباب لحدوث ذلك. عامةً ما يكون السبب هو اضطراب المناعة الذاتية، المسمّاة " Hashimoto's thyroiditis "، التي تهاجم الأجسام المضادةَ فيها الغدة الدرقية، وتجعلها خاملة بشكل تدريجي.

وما لم ينتج قصور (خمول) الغدة الدرقية عن صدمة في منطقة الرقبة أوبسبب السرطان، فمن الصعب في أغلب الأحيان تَحديد أعراضِ الاضطراب. بالطبع، الأعراض التي تعرف هذا المرضِ تحتوي على تشكيلة واسعة من المشاكلِ الطبية ومن ضمنها الكآبة، fibromyalgia، ومرض الإعياء المزمن والعديد من الأمراض الأخرى التي تصيب نظام المناعة، والمعروفة عموماً باسم أمراضِ المناعة الذاتية.

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وإليكم بعض الأعراض الشائعة لهذا المرض:

- الإعياء

- الضعف

- زيادة الوزن أو صعوبة خسارة الوزن بالرغم من إتباع نظام غذائي ورياضي.

- فقدان الشعر.

- جفاف، وهشاشة الشعر.

- جفاف، وهشاشة الجلد.

- الحساسية إلى البرودة، خصوصاً في الحدود القصوى.

- تَشنج وتوجع العضلات، تتفاوت الدرجة.

- الكآبة.

- فقدان الذاكرة أو 'ضباب' العقلي.

- الطيش.

- الإمساك.

- تفاوت في دورة الحيض (للنساء)

- تراجع الغريزة الجنسية (لكلا الأجناس)

- صعوبة الحمل أو مشاكل خصوبة (للنساء)

- مشاعر اليأسِ، وعدم الشعور بالقيمة الذاتية.

- الشعور بالإعياء بالرغم من النوم.

وبالطبع إذا تم تشخيص أحد ما بالإصابة بأحد الأمراض السابقة مثل اضطراب العضلات، والتعب المزمن، فمن الأرجح أن يكون معرضا للإصابة بقصور الغدة الدرقية، مما يجعل من الصعب تشخيص الحالة.

الإناث، خصوصاً بعمر 35، يكن عرضة لتطوير هذا النوع من الاضطراب. كذلك الأشخاص البدناء، والذين يملكون تاريخ عائلي من الإصابة بقصور (خمول) الغدة الدرقية و/أو الأمراض المناعية الأخرى.

على أية حال، هناك بضعة أعراض،تحدث عادة بعد تقدم المرض قليلاً، المتعلق بالغدة الدرقية، مثل:

- انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية. يعتقد أن درجة الحرارة المأخوذة تحت الإبط أكثر دقة من درجة حرارة الجسم. ويميل مرضى الغدة الدرقية إلى الحصول على درجة ثابتة تحت المستوى الطبيعي بدرجة 98.5 فهرنهايت.

- انتفاخ الغدة الدرقية.

- الصوت يصبح أجش أو أخشن، خصوصاً بدون تواجد قرحة الحنجرة أو خدشها.

- إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض أو أكثر، توجه إلى الطبيب المختص، واطلب فحص غدتك الدرقية للتأكد من أنك لا تعاني من اضطراب الغدة الدرقية.

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