ما هي الهستيريا التحويلية  ؟

تعرف الهستيريا بأنها مرض نفسي عصابي وانفعالي يتّسم باضطرابات في السلوك. ويظهر بأشكال جسدية ورهاب ونوبات عاطفية. أما الهستيريا التحويلية Conversion Hysteria فهي أحد أنواعها، وتظهر نتيجة لاضطرابات ومشاكل عاطفية نفسية.

الأعراض:

الدوار.

مشاكل في الرؤية.

تسارع نبضات القلب.

آلام.

مشاكل في الإحساس وشلل حتى.

مشاكل في السمع.

جمود الجسم وتصلّبه.

فقدان تام تقريباً للقدرة على المشي.

ضعف عضلي.

بالإضافة الى ذلك يمكن أن تظهر أعراض دقيقة وصاخبة جداً مثل نوبات شبيهة بنوبات الصرع، إغماء أو انزعاج ونوبات هلع، أو صفات هستيرية. يحب الشخص الهستيري الاستعراض وهو أناني ويحب لفت الأنظار ونيل الإعجاب والإغراء، كما يحب أن يكون محبوباً أو مقدراً من الغير وهو ضعيف عاطفياً ولا يحتمل الإحباط واليأس.

العلاج:

يتم علاج الهستيريا التحويلية من خلال علاقة علاجية نفسية ثابتة منتظمة ومطمئنة، ومن الضروري السيطرة عليها بالعلاج النفسي.