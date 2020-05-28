ما هي خيوط النياط؟

خيوط النياط أو ما يعرف بالحبال الوترية هي خيوط تعمل على تثبيت الأجزاء الحيوية من صمام القلب؛ لكي تحد من حدوث أي ارتخاءات مفاجئة بالعضلة القلبية، لذا فهي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد عن التأثيرات السلبية للحزن أو الغضب.

قد يحدث انقطاع مفاجئ لهذه الحبال، بنسبة ضعيفة، إذا تعرضت أو أصيبت بالتهابات بكتيرية أو جلطات مفاجئة أو حمى روماتيزمية، هذا الأمر الذي يؤدي بدوره ارتجاع شديد بصمام القلب ثم الوفاة، لذا ليس هناك علاقة بانكسار الخاطر بانقطاع خيوط النياط.

هل يمكن للشخص أن يموت حزناً؟

في دراسة تعد الأولى من نوعها، تتبع جامعة هارفارد للطب بأمريكا، أشارت إلى أن الإحساس بالحزن الدفين- نتيجة وفاة شخص مقرب- يؤدي إلى زياة سرعة نبضات القلب ومن ثم ارتفاع ضغط الدم، هذا الأمر يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لأزمة قلبية حادة قد تؤدي إلى الوفاة.

فوفق الأرقام التي رصدتها هذه الدراسة، فعند وفاة شخص تزداد نسب الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص المقربين 21 ضعفاً في اليوم للوفاة، حتى تهبط هذه النسبة لتبلغ نحو 6 أضعاف النسبة الطبيعية. وذلك على مدار أسبوع كامل، لكن في جميع الأحوال تعد هذه النسبة مرتفعة في كل الأحوال.

يحتوي القلب على أربعة صمامات تُحافِظ على تدفُّق الدم في الاتجاه الصحيح. في بعض الحالات، لا يُفتَح أو يُغْلَق صمام أو أكثر بشكل صحيح. يُسبِّب هذا خللًا في تدفُّق الدم من القلب إلى الجسم.

ويعتمد علاج مرض صمام القلب على الصمام الذي تأثَّر، ونوع وشدة مرض الصمام. أحيانًا يتطلَّب مرض صمام القلب جراحة لإصلاح أو استبدال صمام القلب.

ومن أعراض أمراض صمام القلب

ألم الصدر

انتفاخ البطن (يحدث بكثرة في حالات قلس الصمام الثلاثي الشرفات المتقدمة)

الإرهاق

ضيق النفس، وخاصة عندما تكون نشيطًا أو مستلقيًا

تورُّم الكاحلين والقدمين

دوار

إغماء

عدم انتظام ضربات القلب

7 طرق تزيد من قوة مناعتك الطبيعية

سرطان الجلد: أنواعه،أعراضه،طرق علاجه