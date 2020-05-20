سرطان الجلد: أنواعه،أعراضه،طرق علاجه

سرطان الجلد هو نمو الأورام في الجلد، يتكون الجلد من عدة طبقات مختلفة، وهناك أنواع مختلفة من سرطان الجلد تعتمد على نوع الخلايا الجلدية التي ينشأ بها الورم.

يتعرض الإنسان للإصابة بالعديد من المشاكل والاضطرابات الجلدية، ويعتبر سرطان الجلد أخطرها وأكثرها حساسية، ويكون عبارة عن عملية تكاثر غير طبيعية للخلايا الجلدية، ويكون أكثر عرضةً للانتشار في الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس كالوجه مثلاً، إضافة إلى العنق واليدين والذراعين والأذنين والشفتين، والصدر.

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ويستطيع أن يتطور وينتقل لمناطق أخرى من الجسم، كالكفين وما تحت الأظافر سواء للقدمين أو اليدين، إضافة إلى منطقة ما بين الأصابع والمناطق التناسلية، علماً بأنه يستطيع أن يصيب مناطق الجسم المختلفة، والتي تكون البشرة فيها فاتحة أو داكنة، أو حتى لا تتعرض لأشعة الشمس، ويعتمد شكل السرطان وتطوره على نوع السرطان.

العوامل التي تؤدي للإصابة بسرطان الجلد

- أصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

- التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الإصابة بحروقها.

- وجود شامات على الجسم.

- جروج جلدية معينة.

- وجود شخص في العائلة مصاب به.

- ضعف جهاز المناعة.

- إذا كانت نوعية الجلد حساسة.

- التعرض للتلوثات البيئية.

أنواع سرطان الجلد

1- سرطان الخلية القاعدية: والذي يطلق عليه أيضاً الورم الطلائي وهو أكثر الأنواع انتشاراً، ويكون السبب الرئيس له هو التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، إضافةً إلى استخدام بعض أنواع العقاقير وخاصة المستخدمة في علاج حب الشباب كأشعة إكس، وكذلك المركبات الهيدروكربونية.

2- سرطان الخلية الحرشفية: والذي ينتج عن وجود سرطان جلدي سابق يسمى بالتقرن الأكتيني، ويصيب أصحاب البشرة الفاتحة والشقراء بنسبة كبيرة، إضافةً إلى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة، علماً بأنه يصيب الرجال بنسبة أكبر من النساء، وسمي بهذا الاسم لأنه يصيب خلايا الجسم الحرشفية؛ كالممرات التنفسية والهضمية إضافةً إلى بطانة الأعضاء الداخلية، ويمكن الشفاء منه إذا ما تمت معالجته مبكراً.

3- سرطان الخلايا الصبغية: وهو أخطر أنواع سرطانات الجلد، بحيث يقتل أعداداً كبيرة من الناس سنوياً، ويصيب الخلية الجلدية التي تعمل على صناعة صبغة الجلد بحيث يصيبها بالتورم، فيصبح من الصعب السيطرة عليها، ولا يسبب أي ألم ومن الممكن أن ينشأ نتيجة وحمة جلدية مثلاً، ويصيب مناطق مختلفة من الجسم كمنطقة أسفل الظهر وداخل العيون وغيرها.

أعراض سرطان الجلد

- الآفات الجلديّة: ويتضمن ذلك ظهور تقرح، أو نموٍّ غير طبيعي، أو شامة جديدة، أو بقعة داكنة لا تزول.

- الحوافّ: إذ تكون حواف هذه الآفات الجلديّة غير متساوية، وغير منتظمة.

- التطوُّر: فيُمكن ملاحظة تغيُّر لون الشامة، أو شكلها، أو حجمها.

- عدم التماثل: فيُمكن ملاحظة عدم تماثل نصفي الشامة، أو الآفة الجلديّة.

- القطر: حيث تكون البقعة الظاهرة على الجلد بحجم ممحاة القلم الرصاص تقريباً، أو أنَّ قطرها يزيد عن ربع بوصة.

- اللَّون: فتظهر البقعة على الجلد بلون غير طبيعي، كأن تكون باللَّون الأسود، أو الأحمر، أو الأبيض، أو الأزرق.

طرق الوقاية من سرطان الجلد

1- الحرص على وضع واقي الشمس الذي لا يقلُّ عامل الوقاية الشمسي له عن 30 وذلك عند التواجد في الخارج.

2- الحرص على ارتداء القبعة ذات الحواف والبنطال والأكمام الطويلة والنظارات الشمسيّة التي لديها القدرة على حجب الأشعَّة فوق البنفسجيّة عند التواجد في الخارج.

3- إبلاغ الطبيب عن وجود آفات جلديّة مشبوهة فور ظهورها خاصة في حال كان للمريض تاريخ عائلي للإصابة بالميلانوما، أو في حال كانت الشامة تبدو غير طبيعيّة.

4- تجنب التواجد في الخارج في الأوقات التي تكون فيها أشعَّة الشمس في أوجها، وذلك بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية مساءً.

5- اللجوء إلى الفحص الدوري السنوي للشامات التي تظهر على الجسم.

علاج سرطان الجلد

- أشعة الليزر.

- التجميد.

- الجراحة.

- العلاجات الكيميائية أو الإشعاعية.

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