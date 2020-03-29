ما هي صدمة الكافيين؟ 3 طرق لتجنبها

الكافيين هو أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تشعر بالإرهاق في الصباح أو تكافح النعاس في منتصف النهار أو العمل على مشروع في وقت متأخر من الليل ، تأتي القهوة دائمًا لإنقاذك. يوقظك المشروب ، ويرفع مزاجك ويشحنك على الفور. من المؤكد أنه مفيد بعدة طرق ، ولكن شرب الكافيين له أيضًا بعض السلبيات. يمكن أن يؤدي شرب القهوة الزائدة أيضًا إلى صدمة الكافيين، مما قد يجعلك أكثر نعاسًا ، وتعباً

ما هي صدمة الكافيين؟

يحفز الكافيين جهازك العصبي ، مما يجعلك أكثر يقظة وتركيزًا ونشاطًا. عندما تشرب كوبًا عاديًا من القهوة ، يزيد نظامك العصبي من نشاط الدماغ. يستمر هذا التأثير لمدة 6 ساعات تقريبًا بعد تناول المشروبات. بعد أن يبدأ التأثير في التلاشي ، يبدأ الشخص في الشعور بالكسل والتشتت. ولكن إذا كنت تعاني من الكسل الشديد والتهيج والصداع ، فهذه علامة على صدمة الكافيين. يمكن أن يحدث لأسباب متعددة. ومع ذلك ، فإن أفضل جزء هو أنه يمكنك تجنبه من خلال الانتباه الى الأشياء البسيطة:

الحد من تناول الكافيين

لا يجوز شرب الكافيين بكميات زائدة. 200-250 مل من القهوة في وقت واحد أكثر من كافية للشخص. أيضا ، يجب ألا تشرب الكافيين بشكل متكرر. كلما زادت كمية الكافيين التي تستهلكها ، كلما زاد إدمان جسمك عليه ، وبمجرد أن يزول ، سيتعين عليك التعامل مع أعراضه الغريبة.

ركز على نومك

الكافيين ليس بديلا للنوم. قد تضطر الى تناوله أحيانًا عند الشعور بالكسل أو النعاس ، لكن تكرار هذا كل يوم ليس شيئًا جيدًا. يجب أن تتأكد من حصولك على سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميًا. الحصول على عدد ساعات كافية من النوم كل ليلة يبقي المرض بعيدًا ، ويشعرك بالنشاط طوال اليوم.

لا تستهلك الكافيين قبل النوم أو على معدة فارغة

يجب أيضًا تجنب تناول القهوة بالقرب من وقت النوم. سيؤدي ذلك إلى تعطيل نومك والتسبب في صدمة الكافيين. يجب على المرء أيضًا تجنب المشروبات الغنية بالكافيين على معدة فارغة. وتناول وجبة إفطار دسمة في الصباح. إنها مصدر حقيقي للطاقة.