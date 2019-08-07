ما هي صفات الأم من برج الأسد؟

تتميز الأم الأسد بعشقها لعالم الأزياء والجمال، وتحرص دائمًا على اختيار ملابسها بعناية فائقة. كما أنها تهتم أيضًا بمظهر أبنائها، وترفض تمامًا أن يكون أحد أكثر أناقة وتميز منهم. فهي مهووسة بأرقى صيحات الموضة والجمال والأنوثة، كذلك صيحات الموضة الخاصة بالأطفال. حيث أنها تقوم بانتقاء أزياء أطفالها بعناية وتختار لهم الألوان المختلفة البعيدة عن الألوان التقليدية.



على الرغم من تمتعهن بالحنان والعاطفة الشديدين جدًا إلأ أن الأمهات التابعات لبرج الأسد صارمات وحازمات للغاية وبشكل مقنن.

تصبح الأم الأسد صارمة وقوية جدًا إذا تعرض أبنائها لأي خطر أو ضرر. فهنا تنسى الأم الأسد حنانها وعاطفتها الجارفة وتصبح شديدة وصارمة في اتخاذ القرارات الصحيحة التي تكون في مصلحة أبنائها. كما تصبح الأم الأسد صارمة في تربية أبنائها وتعليمهم أصول المبادئ والقيم والأخلاق، كما أنها تحرص بشكل جدي على بث الصفات الحميدة والجيدة في نفوس أطفالها منها عزة النفس، والكبرياء، وتكون الأم الأسد صارمة أيضًا بشدة عندما يتبع أحد أبنائها لطريق آخر غير التي رسمته لهم. وتبدأ شراسة الأسد تظهر إذا تعرض أبنائها لأي أذى وتتعامل بطريقة حادة للغاية ولا يستطيع أحد أن يسيطر عليها خاصة إذا تعلق الأمر بأبنائها.

ومع ذلك تتمتع بجانب خاص جدًا من الحنان والطيبة دونا عن أي برج آخر. فهي من الأمهات التي يقال عنها أنها حنونة وعاطفية للغاية خاصة عندما تتعامل مع أولادها. فالأم الأسد صديقة لأطفالها وتتعامل معهم بكل حنان وصدق وتمثل لهم قدوة كبيرة، فهي صديقتهم ورفيقتهم في نفس الوقت. تعمل على تقديم النصائح والإرشادات لأبنائها بهدوء وبحنان شديد. والأم الأسد أم معطاءة وحنونة ومضحية كثيرًا، هذا على الرغم من طبيعتها الأنانية وحب الذات، إلا أنها تهتم بأبنائها وتعتبر أنها قدوة حسنة لهم.



ومن المعروف أن الأم الأسد تتمتع بشخصيتها الشجاعة والجريئة، فهي تستطيع أن تقوم بفعل كل ما ترغب به بكل شجاعة وجرأة دون أن تشعر بالخوف أو الهلع من النتائج، حيث أنها عاشقة للمغامرات والتحدي. تحرص الأم الأسد على بث صفات الشجاعة والمروءة والشهامة والتضحية وشهادة الحق في نفوس أبنائها. هذا إلى جانب صراحتها وحسن نيتها وطيبة قلبها وصدق مشاعرها. فهي لم تقم بإخفاء مشاعرها بل إنها تظهر حبها لزوجها وأبنائها طوال الوقت وتعمل على إرضائهم وتلبية احتياجاتهم بكل حب ورضا وسعادة. كما تستطيع الأم الأسد تحمل المسؤولية، والتخلي عن بعض الأشياء والأمور التي تشغلها عن أولادها، وذلك من أجل تحقيق السعادة والحب لأطفالها، وهذه من أهم صفات الشجاعة لديها.



وأخيراً من الصفات التي تتميز بها المرأة الأم التابعة لمولودات برج الأسد هي أنها من الأمهات الصعب إرضاؤهن. فطبع الأم الأسد قاس قليلًا على الرغم من حنيتها وعاطفتها الجارفة، إلا أنها لا تقبل بأي شيء، فهي ولابد من أن تقبل وتوافق على الأفضل في اختياراتها، وخاصة في الأمور الإجتماعية والعلمية. لذلك، فتقوم المرأة الأسد بتوجيه ودعم أطفالها للحصول على أكبر المراكز المرموقة من ناحية التعليم والدراسة. لا تقبل الأم الأسد بأي درجات أو أي مستوى سيئ متعلق بدراسة أطفالها. لذلك، فهي التي تتولى مهمة المذاكرة لأطفالها، وتشرف عليها بنفسها، ولا تحب أن يشاركها في ذلك أحد، لأنها ترى أنها وحدها من تتمنى لأبنائها الأفضل.

